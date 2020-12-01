5 эпичных моментов любимого турнира Лукашенко, который отменили впервые за 15 лет

Источник материала: Салiдарнасць

И это только из хроник хоккейного шоу последних зим.





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Итак, отменен Рождественский турнир , одно из любимейших мероприятий Александра Лукашенко. Официально сообщается, что «причиной отмены стала неблагоприятная эпидемиологическая ситуация», «команды испытывают сложности в организации подготовительных сборов».

Напомним, команда Лукашенко выигрывала турнир 13 раз. Но какие еще моменты запомнились в предыдущие годы?

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На матчах «неофициального чемпионата мира среди любителей» «Чижовка-Арена» чаще всего заполнена под завязку. Причина проста: к примеру, в 2017-м пригласительные на матчи распространялись минскими властями по учреждениям образования. И, по сути, являлись не пригласительными, а «очень пригласительными».





2017-й

Полные трибуны были настолько важны для организаторов, что те подстраховывались и обязывали некоторые группы школьников и студентов прийти к стадиону в качестве резерва, чтобы в случае обнаружения свободных мест закрыть свободное пространство.

Вот как зазывали на турнир в БГТУ.





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В январе 2019-го на рождественском турнире в составе команды Швейцарии обнаружилась член совета Международной федерации хоккея Сюзанна Кольбенхайер.





Именно она стала лучшим игроком и бомбардиром своей команды, а также забросила в ворота команды Лукашенко три шайбы .

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В январе этого года, как и в предыдущие, досмотр на «Чижовка-арене» проходил по всей строгости закона. А то ведь, как стало известно , наши люди чего только не пытаются пронести на хоккей: в дамских клатчах секьюрити находили столовые приборы, портняжные ножницы, бритвенные станки и секс-игрушки.

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Лучшим игроком финала прошлого турнира стал Игорь Брикун. Примечательно, что накануне другой партнер Александр Лукашенко, тренер Михаил Захаров обозвал этого голкипера «алкашом» .

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А лучшим бомбардиром президентской команды в январе 2020-го стал не кто-то из действующих профессиональных игроков, а тогда еще 65-летний хоккеист. Лукашенко по ходу турнира забросил 6 шайб и отдал 4 результативные передачи, оставив далеко позади по системе «гол плюс пас» всех именитых и не очень партнеров.

Занавес.