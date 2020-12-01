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5 эпичных моментов любимого турнира Лукашенко, который отменили впервые за 15 лет

01.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

И это только из хроник хоккейного шоу последних зим.

5 эпичных моментов любимого турнира Лукашенко, который отменили впервые за 15 лет

Все фото president.gov.by

Итак, отменен Рождественский турнир, одно из любимейших мероприятий Александра Лукашенко. Официально сообщается, что «причиной отмены стала неблагоприятная эпидемиологическая ситуация», «команды испытывают сложности в организации подготовительных сборов».

Напомним, команда Лукашенко выигрывала турнир 13 раз. Но какие еще моменты запомнились в предыдущие годы?

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На матчах «неофициального чемпионата мира среди любителей» «Чижовка-Арена» чаще всего заполнена под завязку. Причина проста: к примеру, в 2017-м пригласительные на матчи распространялись минскими властями по учреждениям образования. И, по сути, являлись не пригласительными, а «очень пригласительными».

5 эпичных моментов любимого турнира Лукашенко, который отменили впервые за 15 лет

2017-й

Полные трибуны были настолько важны для организаторов, что те подстраховывались и обязывали некоторые группы школьников и студентов прийти к стадиону в качестве резерва, чтобы в случае обнаружения свободных мест закрыть свободное пространство.

Вот как зазывали на турнир в БГТУ.

5 эпичных моментов любимого турнира Лукашенко, который отменили впервые за 15 лет

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В январе 2019-го на рождественском турнире в составе команды Швейцарии обнаружилась член совета Международной федерации хоккея Сюзанна Кольбенхайер.

5 эпичных моментов любимого турнира Лукашенко, который отменили впервые за 15 лет

Именно она стала лучшим игроком и бомбардиром своей команды, а также забросила в ворота команды Лукашенко три шайбы.

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В январе этого года, как и в предыдущие, досмотр на «Чижовка-арене» проходил по всей строгости закона. А то ведь, как стало известно, наши люди чего только не пытаются пронести на хоккей: в дамских клатчах секьюрити находили столовые приборы, портняжные ножницы, бритвенные станки и секс-игрушки.

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Лучшим игроком финала прошлого турнира стал Игорь Брикун. Примечательно, что накануне другой партнер Александр Лукашенко, тренер Михаил Захаров обозвал этого голкипера «алкашом».

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А лучшим бомбардиром президентской команды в январе 2020-го стал не кто-то из действующих профессиональных игроков, а тогда еще 65-летний хоккеист. Лукашенко по ходу турнира забросил 6 шайб и отдал 4 результативные передачи, оставив далеко позади по системе «гол плюс пас» всех именитых и не очень партнеров.

Занавес.

 
 
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