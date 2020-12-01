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5 эпичных моментов любимого турнира Лукашенко, который отменили впервые за 15 лет
01.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
И это только из хроник хоккейного шоу последних зим.
Все фото president.gov.by
Итак,
Напомним, команда Лукашенко выигрывала турнир 13 раз. Но какие еще моменты запомнились в предыдущие годы?
5
На матчах «неофициального чемпионата мира среди любителей» «Чижовка-Арена» чаще всего заполнена под завязку. Причина проста:
2017-й
Полные трибуны были настолько важны для организаторов, что те подстраховывались и обязывали некоторые группы школьников и студентов прийти к стадиону в качестве резерва, чтобы в случае обнаружения свободных мест закрыть свободное пространство.
Вот как зазывали на турнир в БГТУ.
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В январе 2019-го на рождественском турнире в составе команды Швейцарии обнаружилась член совета Международной федерации хоккея Сюзанна Кольбенхайер.
Именно она стала лучшим игроком и бомбардиром своей команды, а также
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В январе этого года, как и в предыдущие, досмотр на «Чижовка-арене» проходил по всей строгости закона. А то ведь,
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Лучшим игроком финала прошлого турнира стал Игорь Брикун. Примечательно, что накануне другой партнер Александр Лукашенко, тренер Михаил Захаров
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А лучшим бомбардиром президентской команды в январе 2020-го стал не кто-то из действующих профессиональных игроков, а тогда еще 65-летний хоккеист. Лукашенко по ходу турнира забросил 6 шайб и отдал 4 результативные передачи, оставив далеко позади по системе «гол плюс пас» всех именитых и не очень партнеров.
Занавес.
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И это только из хроник Рождественского турнира последних зим.
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