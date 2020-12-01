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Тысячи белорусских христиан призвали публично высказаться против беззакония

01.12.2020 16:45 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Тысячи белорусских христиан призвали публично высказаться против беззакония

  • 1.12.2020, 16:18
  • 1,992
Тысячи белорусских христиан призвали публично высказаться против беззакония
Фото: tut.by

Сбор подписей под открытым письмом продолжается.

Белорусские христиане всех конфессий активно подписывают обращение к властям, сообщает Telegram-канал «Баста!».

За 2 недели более 5000 верующих со всей страны подписали Открытое письмо христиан Беларуси с требованием остановить насилие, восстановить законность и провести новые президентские выборы.

Среди подписавшихся — протоиерей Георгий Рой из Гродно, витебский католический священник Виктор Жук, доцент Минской духовной академии Сергей Шатравский, пасторы протестантских церквей Леонид Вороненко, Антони Бокун, Тарас Тельковский и другие. Открытое письмо подписали также общественный деятель Змитер Дашкевич, сопредседатель оргкомитета по вопросам создания партии «Белорусская христианская демократия» Георгий Дмитрук, основательница сайта Kroplia.by Ольга Северинец, музыкант Александр Патлис и актриса Анна Харланчук-Южакова.

Христиане Беларуси призывают всех христиан публично высказаться против беззакония и насилия в Беларуси, потому что молчание означает сотрудничество с угнетателями.

Сбор подписей продолжается. Под Открытым письмом христиан Беларуси можно подписаться по ссылке.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
Теги: Гродно
 
 
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