|
Тысячи белорусских христиан призвали публично высказаться против беззакония
Источник материала: Хартия'97
Тысячи белорусских христиан призвали публично высказаться против беззакония
Сбор подписей под открытым письмом продолжается.
Белорусские христиане всех конфессий активно подписывают обращение к властям, сообщает Telegram-канал
За 2 недели более 5000 верующих со всей страны подписали Открытое письмо христиан Беларуси с требованием остановить насилие, восстановить законность и провести новые президентские выборы.
Среди подписавшихся — протоиерей Георгий Рой из Гродно, витебский католический священник Виктор Жук, доцент Минской духовной академии Сергей Шатравский, пасторы протестантских церквей Леонид Вороненко, Антони Бокун, Тарас Тельковский и другие. Открытое письмо подписали также общественный деятель Змитер Дашкевич, сопредседатель оргкомитета по вопросам создания партии «Белорусская христианская демократия» Георгий Дмитрук, основательница сайта Kroplia.by Ольга Северинец, музыкант Александр Патлис и актриса Анна Харланчук-Южакова.
Христиане Беларуси призывают всех христиан публично высказаться против беззакония и насилия в Беларуси, потому что молчание означает сотрудничество с угнетателями.
Сбор подписей продолжается. Под Открытым письмом христиан Беларуси можно подписаться по
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сбор подписей под открытым письмом продолжается.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)