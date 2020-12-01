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«Саша, твой конец предрешен»

01.12.2020 16:45 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Саша, твой конец предрешен»

  • 1.12.2020, 16:06
  • 4,103
«Саша, твой конец предрешен»

Ты напрасно тратишь свои последние дни.

Белорус с помощью телеграм-канала «Баста!» обратился к Саше Таракану.

«Не уверен, что ты получишь это послание, - пишет читатель канала. - Натуля передает только хорошие новости. Надеюсь, Коля в теме и сообщит.

Сейчас время - против тебя. Каждый день, который ты тратишь на борьбу с «змагарами», и вообще, как тебе кажется, на разруливание ситуации идет тебе только во вред. Ты уверен,что все еще можно исправить (как это было раньше), снова надурить и Запад, и Восток, и простых беларусов, просидеть не троне подольше.

Уже наверное всем кроме тебя очевидно, что так не будет, но в силу своего болезненного состояния ты никак не можешь это понять. Как смертельно больной человек, как безнадежный пациент, ты пытаешься «пожить» еще немного, хоть чуть-чуть, сколько получится: может год, может два, а может даже «четыре с половиной». Но может всего несколько месяцев или недель. «Чем больше, тем лучше», - думаешь ты. Но вся фишка в том, что ты напрасно тратишь свои последние дни у власти.

Твой конец предрешен, и это будет раньше, чем ты думаешь. Ты просто заходишь в угол все дальше. Пока еще открыта дверь, окно, есть последняя пуля в кармане. Сейчас самое время сфокусироваться и подумать об отходном пути: будь то Эмираты, или Ростов или еще что-то, тебе виднее.

С каждым днем возможностей для маневра будет становиться все меньше и меньше. Сначала закроются все двери, потом окно, а потом отберут последний патрон (если не выпустят в тебя сами). Не тяни «резину», действуй сейчас. Завтра может быть поздно».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

 
 
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Ты напрасно тратишь свои последние дни.
 
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