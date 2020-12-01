Источник материала: Хартия'97

У Кремля возникли проблемы с гиперзвуковой ракетой «Циркон» 1.12.2020, 16:02

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Пропагандисты не могут это утаить.

Российское министерство обороны сообщило об очередном, уже третьем за этот год запуске гиперзвуковой ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков». Учитывая стоимость проведения таких испытаний и замалчивание январского пуска, можно предположить, что у россиян возникли проблемы, и они не могут добиться требуемых результатов, пишет польское издание Defence 24 (перевод — inosmi.ru ).

Сообщение министерства обороны РФ от 26 ноября 2020 года об испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон» не отличалось по содержанию от двух предыдущих. В январе, октябре и ноябре запуск производился с головного фрегата проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков».

В ноябре 2020 года ракету выпустили из Белого моря по «сложной мишенной позиции», находящейся в акватории Баренцева моря. Как гласит официальное сообщение, ракета преодолела 450 километров и достигла скорости, в восемь раз превышающей скорость звука. Как обычно, закрытие района проведения стрельб обеспечивали корабли Северного флота, в том числе ракетный крейсер «Маршал Устинов» и фрегат «Адмирал флота Касатонов».

Мероприятие проводилось в рамках программы испытания новых видов вооружений. По этому случаю россияне напомнили, что «впервые стрельба ракетой «Циркон» фрегатом «Адмирал Горшков» выполнялась в начале октября текущего года». Между тем в феврале 2020 года российское агентство ТАСС распространило информацию, что первые испытания этого типа гиперзвуковой ракеты состоялись в феврале 2020 года.

Тогда россияне хвалились, что ракета была запущена с находившегося в Баренцевом море фрегата «Адмирал Горшков» и, преодолев 500 километров, поразила цель на одном из сухопутных полигонов на Северном Урале. Министерство обороны, которое всегда само сообщало о такого рода мероприятиях, в феврале, что выглядело удивительным, официального заявления не опубликовало.

Интересно было также то, что в испытаниях задействовали головной, а не первый серийный фрегат проекта 22350, хотя «Адмирал Касатонов» — это более новый корабль, кроме того, в феврале 2020 года он успешно выполнил в Баренцевом море стрельбы ракетами «Калибр» и «Оникс». Также удивило отсутствие комментария со стороны министерства обороны или пресс-службы Северного флота. А ведь еще в ноябре 2019 года она сообщала, что фрегат «Адмирал Горшков» прибыл на военно-морскую базу в Беломорске в рамках подготовки к испытаниям новых видов вооружений.

Тот факт, что в своем сообщении от 26 ноября 2020 года российское оборонное ведомство умолчало о январских испытаниях, может свидетельствовать об их провале. Россиянам понадобилось целых десять месяцев, чтобы исправить ошибки и произвести запуск еще раз 7 октября. В тот раз информация о нем поступила от министерства обороны, а это может означать, что он оказался успешным.

С другой стороны, повторное проведение испытаний «Циркона» всего месяц спустя и с использованием того же самого фрегата, может свидетельствовать, что и в октябре у россиян тоже возникли какие-то проблемы. Учитывая стоимость всего мероприятия, сложно предположить, что они без причины решили провести стрельбы по тому же самому сценарию, то есть выпустить ракету с фрегата «Адмирал Горшков», находящемуся в Белом море, по удаленной на 450 километров цели в Баренцевом море.

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