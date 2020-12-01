Объявленный в розыск чемпион мира сбежал за границу

"По известным делам я был вынужден уехать из родной страны, — пишет спортсмен. — Сейчас мне никто и ничто не угрожает. Но всем сердцем я рядом с теми, кто борется за свою независимость и яркое будущее... Жыве Беларусь!"













В Беларуси на Кудина завели уголовное дело за сопротивление сотруднику органов внутренних дел во время подавления августовских протестов. 19 ноября он не пришел в суд в Молодечно, после чего был объявлен в розыск.





Алексей Кудин был задержан в Молодечно 10 августа, когда находился в районе центральной площади, где силовики разгоняли протестующих. 35-летний спортсмен оказался в изоляторе в Жодино.





Сразу была угроза, что могут завести уголовное дело по статье "Насилие или угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел". Якобы он сопротивлялся при задержании.





Однако 8 октября в Молодечно спортсмен был оштрафован по административному делу (за "нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий") на 675 рублей.





Надежда, что наказание ограничилось административным делом, не сбылась. По уголовному делу Кудину грозило до 5 лет лишения свободы.