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Цинизм дня: врача-травматолога задержали в магазине - осудили на 20 суток за митинг и лозунги

01.12.2020 16:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Врач-травматолог Леонид Глазкин, задержанный на марше в воскресенье 29.11.2020 осуждён по статье 23.4 и по статье 23.34 на 20 суток (10+10)

Что примечательно: в протоколе задержания не совпадают ни место задержания, ни действия задержанного. 

Врач был задержан в магазине, где был с братом, в протоколе же написано, что был на митинге (в другом месте) и выкрикивал лозунги.

Сочинительский талант, как мы можем заметить, стал визитной карточкой беларусской судебной системы, заключают Белые халаты.
 
 
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Врач-травматолог Леонид Глазкин, задержанный на марше в воскресенье 29.11.2020 осуждён по статье 23.4 и по статье 23.34 на 20 суток (10+10)
 
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