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В Минфине объяснили, почему нельзя включать дорожный налог в цену топлива
Источник материала: Myfin
В этом случае, как отметил замминистра, произойдет единовременный рост цен на топливо. «По нашим расчетам, стоимость увеличится на 10 копеек за литр. Это окажет инфляционное давление на экономику. При этом увеличится стоимость топлива и для тех, кто платил дорожный сбор, и для тех, кто его не платил. Чтобы соблюсти принцип справедливости, нам надо будет вернуть средства тех лиц, которые уже внесли оплату. Мы образуем в бюджете кассовый разрыв примерно в 120 миллионов рублей», - считает Дмитрий Кийко, сообщает sb.by.
«При этом варианте
мы также теряем источник пополнения
По его словам, это потеря транзита, а также возможность серых схем ввоза топлива.
«Объемы реализации топлива уменьшатся. И со временем этот источник перестанет существовать, а перевести его в другой вид будет трудно. И сегодня нам надо выбирать, хотим ли мы в 2024 году топливо, которое будет стоить доллар за литр», - отметил Дмитрий Кийко.
Что в итоге?
«Мы за вариант сохранения отдельного платежа. Чтобы устранить все негативные моменты, которые сложились по факту. Первое время новая система может работать без фото- и видеоконтроля, к примеру», - сказал заместитель министра финансов.
Позицию
«Идеального варианта нет. Какой бы мы ни выбрали, он все равно будет не идеален, мы все равно будем слышать критику наших потребителей, почему мы такой механизм выбрали», - отметила Светлана Гурина. Например, некоторые потребители не против включения дорожного сбора в цену топлива, но одновременно не согласны, что бензин должен подорожать для них.
Источник: Myfin.by
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