В Минфине объяснили, почему нельзя включать дорожный налог в цену топлива

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

В этом случае, как отметил замминистра, произойдет единовременный рост цен на топливо. «По нашим расчетам, стоимость увеличится на 10 копеек за литр. Это окажет инфляционное давление на экономику. При этом увеличится стоимость топлива и для тех, кто платил дорожный сбор, и для тех, кто его не платил. Чтобы соблюсти принцип справедливости, нам надо будет вернуть средства тех лиц, которые уже внесли оплату. Мы образуем в бюджете кассовый разрыв примерно в 120 миллионов рублей», - считает Дмитрий Кийко, сообщает sb.by.

«При этом варианте мы также теряем источник пополнения бюджета , который не оказывает инфляционного давления на экономику. У нас сегодня ситуация неопределенности со стоимостью нефти. В Российской Федерации реализуется налоговый маневр. В результате ежегодно происходит относительное удорожание нефти. Это все выливается в необходимость увеличения цен на топливо на нашем внутреннем рынке. Если наложить на те 10 копеек ежегодный рост топлива в связи с налоговым маневром, а это еще около 10 копеек на литр, то уже совсем скоро мы можем получить значительный диспаритет цен», - пояснил замминистра.

По его словам, это потеря транзита, а также возможность серых схем ввоза топлива.



фото: Myfin.by

«Объемы реализации топлива уменьшатся. И со временем этот источник перестанет существовать, а перевести его в другой вид будет трудно. И сегодня нам надо выбирать, хотим ли мы в 2024 году топливо, которое будет стоить доллар за литр», - отметил Дмитрий Кийко.

Что в итоге?

«Мы за вариант сохранения отдельного платежа. Чтобы устранить все негативные моменты, которые сложились по факту. Первое время новая система может работать без фото- и видеоконтроля, к примеру», - сказал заместитель министра финансов.

Позицию Минфина поддержала зампредседателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина, сообщает БЕЛТА. По ее словам, включение дорожного сбора в цену топлива не решает проблему справедливости взимания сбора. Например, большие объемы топлива закупают для «Беларуськалия», чья техника работает в шахте и не участвует в дорожном движении, для БЖД, а также судоходства.

«Идеального варианта нет. Какой бы мы ни выбрали, он все равно будет не идеален, мы все равно будем слышать критику наших потребителей, почему мы такой механизм выбрали», - отметила Светлана Гурина. Например, некоторые потребители не против включения дорожного сбора в цену топлива, но одновременно не согласны, что бензин должен подорожать для них.