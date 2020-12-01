ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Последний из трёх районов Нагорного Карабаха перешёл под контроль Азербайджана

01.12.2020 17:09 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Последний из трех районов Нагорного Карабаха перешел под контроль Азербайджана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это произошло в рамках соглашения о прекращении боевых действий в непризнанной республике.  

Последний из трёх районов Нагорного Карабаха перешёл под контроль Азербайджана

При этом несмотря на то, что Лачинский район теперь в составе другой страны, одноименный коридор в регионе сохранен и передан под контроль российских миротворцев. Эта территория шириной 5 километров крайне важна. Она обеспечивает связь между Нагорным Карабахом и Арменией.  

Последний из трёх районов Нагорного Карабаха перешёл под контроль Азербайджана

Напомним, документ о прекращении огня был принят Баку, Ереваном и Москвой 9 ноября. Все ключевые пункты соглашения стороны постепенно выполняют. В регионе находятся российские военные, продолжается обмен пленными и телами погибших, на родину возвращаются беженцы.  

Последний из трёх районов Нагорного Карабаха перешёл под контроль Азербайджана

Читайте также:

Миротворцы из России развернули полевой госпиталь в Нагорном Карабахе. В регион прибыли 60 медиков

Тысячи жителей вернулись домой после прекращения огня в Нагорном Карабахе

Взрыв мины в Нагорном Карабахе: есть погибший, пять человек получили ранения

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Последний из трех районов Нагорного Карабаха перешел под контроль Азербайджана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это произошло в рамках соглашения о...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Желательно, чтобы каждый был услышан и его проблема удовлетворена». Юрий Караев провёл прямую телефонную линию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика