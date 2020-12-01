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Автомобиль сбил женщину на переходе в Вилейке – видео
01.12.2020 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Авария произошла вечером в понедельник 30 ноября: 57-летняя местная жительница пересекала дорогу по переходу, и в этот момент на нее совершил наезд Ford Fiesta. От удара женщину подбросило, она в аварии получила множественные ушибы.
За рулем авто находился 54-летний мужчина, он не смог сказал, как женщина оказалась под колесами его машины: переход был освещен, а пешеход имела при себе фликер.
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Легковой автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе в Вилейке. Смотрите на видео кадры, снятые камерой наблюдения.
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