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Автомобиль сбил женщину на переходе в Вилейке – видео

01.12.2020 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Авария произошла вечером в понедельник 30 ноября: 57-летняя местная жительница пересекала дорогу по переходу, и в этот момент на нее совершил наезд Ford Fiesta. От удара женщину подбросило, она в аварии получила множественные ушибы.

За рулем авто находился 54-летний мужчина, он не смог сказал, как женщина оказалась под колесами его машины: переход был освещен, а пешеход имела при себе фликер.

 
 
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Легковой автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе в Вилейке. Смотрите на видео кадры, снятые камерой наблюдения.
 
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