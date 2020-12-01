Автомобиль сбил женщину на переходе в Вилейке – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Авария произошла вечером в понедельник 30 ноября: 57-летняя местная жительница пересекала дорогу по переходу, и в этот момент на нее совершил наезд Ford Fiesta. От удара женщину подбросило, она в аварии получила множественные ушибы.

За рулем авто находился 54-летний мужчина, он не смог сказал, как женщина оказалась под колесами его машины: переход был освещен, а пешеход имела при себе фликер.