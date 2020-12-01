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Мелания Трамп последний раз украсила Белый дом к Рождеству

01.12.2020 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Это последнее Рождество в Белом доме для супругов Трамп, хотя президент продолжает настаивать, что победил на выборах.

Холлы и комнаты резиденции президента США украшены елями и праздничными декорациями, главным образом, в цветах американского флага. Также много золотого и серебристого. Главная рождественская ель, привезенная в этом году в Вашингтон из штата Западная Вирджиния, размещена в Голубой комнате Белого дома. 

Украшать Белый дом к праздникам помогали волонтеры со всей страны. Для этого использовали 62 рождественские елки, 106 рождественских венков, более 366 метров гирлянд, более 3 200 фонариков и 17 000 бантов. Среди украшений много игрушек, символизирующих Соединенные штаты Америки: модели автомобилей и поездов, эмблемы Космических сил США, а также множество патриотических сувениров, созданных учащимися школ из самых разных частей страны.

Традиционно изготовили также пряничный Белый дом весом более 180 кг. Впервые в съедобную композицию включен Розовый сад, реновацию которого в этом году провели по инициативе Мелании Трамп.

Первую рождественскую елку в Белом доме поставил президент Бенджамин Гаррисон в 1889 году, чтобы порадовать своих внуков. А первые рождественские огни появились в 1894 году во время президентства Гровера Кливленда, когда в Белый дом было проведено электричество.

© AP / Carolyn Kaster
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Начиная с президентства Герберта Гувера в 1929 году ответственность за украшение рождественской елки Белого дома брала на себя первая леди. Традиция украшения Белого дома на рождественскую тему началась с Жаклин Кеннеди, когда та решила украсить дерево игрушками-персонажами из "Щелкунчика". 

Скоро мы узнаем, будет ли заниматься традиционными делами первой леди США супруга нового избранного президента США Джо Байдена Джилл. Ведь известно, что она, профессор, убежденный демократ и защитница прав женщин, после переезда в Белый дом не собирается бросать свою учительскую карьеру в колледже.

Посмотрите, как Мелания Трамп украшала Белый дом в минувшие годы:

 
 
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Прекрасная Америка и величие американской нации стало основной темой праздничных украшений резиденции президента США, которыми традиционно занимается первая...
 
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