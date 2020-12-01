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Как стреляет "Терминатор"? Видео с военного полигона

01.12.2020 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Партия "Терминаторов" была передана в танковую дивизию Центрального военного округа, передает Минобороны России. Танкисты уже проходят переподготовку для работы на новой для них технике.

YouTube / ВоенТВ Беларуси
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"Танкисты ЦВО осваивают новые БМПТ "Терминатор", поступившие к ним на опытную эксплуатацию. Они изучают все боевые возможности боевых машин и испытывают их в деле", - говорится в сообщении ведомства.

"Терминатор" - многоцелевая высокозащищенная боевая гусеничная машина поддержки танков. Способен бороться с легкобронированными целями, танками и БМП, а также с низколетящей авиатехникой.

Первый контракт на поставку боевой машины в Вооруженные силы России был заключен в 2018 году, до этого в 2011-м 10 таких машин приобрел Казахстан.

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Российские танкисты получили для опытной эксплуатации новые БМПТ "Терминатор". Смотрите на видео, как выглядит и стреляет боевая машина.
 
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