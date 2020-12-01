Латушко: Раскол в силовых структурах уже случился и продолжает расширяться

Раскол в силовых структурах уже случился и продолжает расширяться, заявил на пресс-конференции 1 декабря в онлайн-формате член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси, руководитель Народного антикризисного управления (НАУ), бывший чиновник и дипломат Павел Латушко.





«Подтверждением тому является постоянная инсайдерская информация от чиновников и силовиков. Это мы также постоянно видим благодаря различным видеоматериалам, аудиоинформации, чистосердечным признаниям, в том числе от тех лиц, которые занимались фальсификацией выборов», — отметил глава НАУ.

Бывший следователь, основатель и член объединения уволившихся силовиков By_Pol Андрей Остапович на вопрос, продолжают ли сотрудники силовых структур переходить на сторону народа, ответил, что «этот процесс происходит постоянно».

По его словам, ситуация с избиениями и пытками, преследованием пожилых людей, студентов, врачей все больше давит на силовиков и заставляет многих из них постоянно сомневаться по поводу своего нахождения в системе. Такие сомневающиеся хотят «куда-то уйти, к чему-то присоединиться, покинуть безопасно систему, не быть к ней причастными».

«А на систему ложится все большая и большая нагрузка, — сказал Остапович. — Начинают закрываться глаза на обычные преступления. Идет уклон на политические преступления, а те, кто с ними не соприкасался за этот период, теперь вынуждены соприкасаться. Они наотрез отказываются это делать».

Одновременно, по заявлению основателя By_Pol, внутри системы «началось преследование самих же силовиков». «Всех, кто не поддерживает нынешнюю власть — где-либо высказывался, отдавал подпись за каких-либо альтернативных кандидатов, — этих людей всячески пытаются сейчас выявить. Их понижают в должностях, увольняют с работы, преследуют. Это огромное количество людей, и это, конечно же, раскалывает саму систему изнутри», — отметил Остапович.