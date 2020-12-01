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Фотофакт. В Бресте столкнулись шесть автомобилей

01.12.2020 17:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Утром 1 декабря на брестской улице Пионерская в ДТП попали шесть автомобилей.

Фотофакт. В Бресте столкнулись шесть автомобилей

По сообщению областной Госавтоинспекции, 24-летний водитель автомобиля «Даф» при перестроении не уступил дорогу «Опелю», который ехал во встречном направлении. Транспортные средства столкнулись. От удара легковушка выехала на другую полосу и остановилась. В это время водитель автомобиля «Шевроле» приостановился, чтобы объехать «Опель», а в него врезался попутный «Фольксваген». Участниками этого ДТП стали еще один «Фольксваген» и «Мазда».

В отношении водителя «Даф» вынесен административный протокол за создание аварийной ситуации. Еще три человека привлечены к ответственности за несоблюдение дистанции.

 
 
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Утром 1 декабря на брестской улице Пионерская в ДТП попали шесть автомобилей.
 
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