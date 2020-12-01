Команда Тихановской и объединение By_Pol запустили проект Единой книги регистрации преступлений

Команда экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской и объединение уволившихся силовиков By_Pol запустили онлайн-платформу «Единая книга регистрации преступлений» (ЕКРП).





На пресс-конференции 1 декабря в онлайн-формате Тихановская сообщила, что запуск проекта ЕКРП является этапом реализации объявленной две недели назад инициативы «Народный трибунал». Эта инициатива, напомнила она, направленна на то, чтобы «остановить беззаконие в стране и сделать так, чтобы те, кто совершил преступление, понесли справедливое наказание».

По словам экс-кандидата в президенты, ЕКРП является «онлайн-платформой, на которую каждый потерпевший, свидетель, соучастник преступления может загрузить информацию о преступлении с доказательствами». «Каждое преступление будет сначала проверено юристами и только потом опубликовано», — подчеркнула она.





Член президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в Беларуси, руководитель Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко отметил, что проект книги «не ставит целью судить или выносить приговоры». «Главное для нас — собрать данные о преступлениях и лицах, причастных к совершенным преступлениям», — пояснил он.

Таким образом, по словам Латушко, ЕКРП является «накопительной базой совершенных деяний и катализатором разрушения режима», поскольку через «свидетельские признания, предоставление улик проект позволит узнать имена всех преступников, которые до сих пор верят в безнаказанность».

Латушко отметил, что проект предназначен, прежде всего, для тех, кто «совершил преступление под давлением, угрозами или же сейчас осознал, что действия являлись преступлением». Эти люди, по его словам, «могут явиться с повинной через сайт и содействовать раскрытию преступления, чтобы попасть под действие статьи 63 Уголовного кодекса, то есть смягчить себе наказание, а возможно и обеспечить освобождение от уголовной ответственности в будущем». Латушко подчеркнул, что это касается как сотрудников силовых ведомств, так и членов избирательных комиссий.

«Вторая группа лиц — свидетели фальсификации выборов, а также преступлений сотрудников силовых структур, — сказал глава НАУ. — Такие люди могут оставлять свидетельства и доказательства через сайт, чтобы помочь восстановить справедливость в стране и тем самым ускорить конец режима Лукашенко. Третья группа — пострадавшие от действий представителей от действий представителей силовых структур. Они могут загружать на сайт заявления и доказательства совершенных в отношении них преступлений и тем самым содействовать тому, что виновные будут идентифицированы и неизбежно понесут наказание».

Латушко обратил внимание на то, что данные в ЕКРП будут синхронизированы с уже действующими проектами по сбору информации о нарушениях прав граждан Беларуси «23.34» и «Август 2020».

По словам члена президиума КС, материалы из ЕКРП могут быть использованы для вовлечения лиц, причастных к совершению преступлений, в процессы в рамках универсальной юрисдикции, создания международного правового механизма уголовной ответственности, внесения лиц в санкционные списки. «В будущем данные материалы будут использоваться органами следствия и прокуратуры новой Беларуси для содействия правосудию и вынесения справедливых приговоров судами», — отметил Латушко.





Бывший следователь, основатель и член объединения By_Pol Андрей Остапович сообщил, что основная часть базы подозреваемых в совершении тех или иных преступлений будет опубликована после 20 декабря. Временной промежуток оставлен для того, чтобы лица, совершившие преступления, могли через сайт чистосердечно сознаться в своих деяниях. После публикации списка с именами людей, в отношении которых есть доказательства совершения преступления, явку с повинной они оформить уже не смогут.

По словам Остаповича, каждое заявление «будет проверяться профессиональными следователями, прокурорами, юристами и адвокатами». Эти данные, добавил он, «будут соотноситься с той информацией, которая уже имеется, уже была опубликована в СМИ — видеозаписями и прочим».