Стало известно, какой фильм выдвинули на «Оскар» от Беларуси

Источник материала: KYKY

Драма «Уроки фарси» режиссера Вадима Перельмана выдвинута от Беларуси на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом пишет ТАСС.

В беларуский прокат картина вышла 12 ноября.

«Мы очень рады и гордимся номинацией 'Уроков фарси', съемки картины были полностью организованы на территории Беларуси в сотрудничестве с киностудией «Беларусьфильм», – сказал продюсер ленты и основатель кинокомпании Hype Film Илья Стюарт. В свою очередь Вадим Перельман отметил, что «счастлив возможности широко показать фильм международной аудитории».

В 2004 году дебютная картина Вадима Перельмана «Дом из песка и тумана» была отмечена тремя номинациями на «Оскар». В его новом фильме рассказано о событиях 1942 года в оккупированной Европе. Жиль Кремье, бельгиец еврейского происхождения, оказавшись в концлагере, выдает себя за перса. Главные роли исполнили Науэль Перес Бискаярт («120 ударов в минуту», «До свидания там, наверху»), Ларс Айдингер («Зильс-Мария», «Матильда»), Йонас Нэй («Германия 83»), Леони Бенеш («Белая лента», «Корона»).

Кандидатов на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» выдвигают сами страны. Затем из них отбирают картины-номинанты.