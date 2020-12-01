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Состоялся суд по делу о смертельном наезде на «участника массовых мероприятий»

01.12.2020 17:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В середине августа на Партизанском проспекте в Минске (вблизи гипермаркета) случилось ДТП с участием пешехода. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. Очевидцы говорили, он стоял на дороге с разведенными в стороны руками. В МВД мужчину называли «участником массовых мероприятий, проходящих в Минске в последние дни». Каково решение суда по этому делу?

— Сбили человека и, к сожалению, не откачали. Стоял на проезжей части, посреди полосы, с разведенными руками. Его реально видно не было, что он там делал — непонятно. Жаль парня, — рассказывал наш читатель.

«Водитель Renault совершил наезд на 19-летнего пешехода, который находился на проезжей части, — такова была предварительная информация от пресс-службы МВД. — Непосредственно перед наездом он находился на проезжей части. Это заметил водитель Volkswagen и предупредил пешехода об опасности, также попросив уйти с дороги на тротуар. Однако пешеход оставил его слова без внимания и через некоторое время попал под колеса Renault. Находящийся на дороге мужчина являлся участником массовых мероприятий, проходящих в Минске в последние дни».

И вот к каким выводам пришел суд: «Водитель Renault двигался в четвертой полосе со скоростью около 66,5 км/ч, не учел интенсивность движения, выбрал скорость, не обеспечивающую ему контроль за безопасным движением, проявил невнимательность к дорожной обстановке и ее изменениям в виде стоящего во второй полосе с включенной „аварийкой“ Volkswagen, который он должен и в состоянии был своевременно обнаружить. Продолжил движение при возникновении опасности и препятствия для движения в виде потерпевшего П., находящегося в четвертой полосе, которого он мог и должен был своевременно обнаружить, немедленно не принял мер к снижению скорости движения и совершил наезд. В результате пешеход погиб».

Состоялся суд по делу о смертельном наезде на «участника массовых мероприятий»

Обвиняемый был признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. На основании ч. 2 ст. 317 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года в колонии поселения с лишением прав на срок 5 лет.

Состоялся суд по делу о смертельном наезде на «участника массовых мероприятий»

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

 
Теги: Минск
 
 
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В середине августа на Партизанском проспекте в Минске (вблизи гипермаркета) случилось ДТП с участием пешехода. От полученных травм пешеход скончался на месте...
 
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