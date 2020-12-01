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В немецком Трире машина врезалась в толпу пешеходов. Погибли двое, пострадало до 15 человек

01.12.2020 17:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В городе Трир на западе Германии водитель автомобиля въехал в толпу пешеходов. Об этом сообщает региональное издание SWR. Местная пресса также пишет, что черный Range Rover несся по пешеходной улице на скорости более 70 км/ч. Полиция подтвердила, что погибли два человека, машина заблокирована, водитель задержан.

До 15 человек пострадали при наезде автомобиля в Трире, среди них есть тяжело раненые, заявил бургомистр города. Были ли действия задержанного водителя злонамеренными или случайными, пока неизвестно.

Позже обер-бургомистр германского Трира заявил об умышленном наезде на людей.

 
 
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В городе Трир на западе Германии водитель автомобиля въехал в толпу пешеходов. Об этом сообщает региональное издание SWR. Местная пресса также пишет, что черный...
 
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