В немецком Трире машина врезалась в толпу пешеходов. Погибли двое, пострадало до 15 человек

Источник материала: Onliner

В городе Трир на западе Германии водитель автомобиля въехал в толпу пешеходов. Об этом сообщает региональное издание SWR. Местная пресса также пишет, что черный Range Rover несся по пешеходной улице на скорости более 70 км/ч. Полиция подтвердила, что погибли два человека, машина заблокирована, водитель задержан.

До 15 человек пострадали при наезде автомобиля в Трире, среди них есть тяжело раненые, заявил бургомистр города. Были ли действия задержанного водителя злонамеренными или случайными, пока неизвестно.

Позже обер-бургомистр германского Трира заявил об умышленном наезде на людей.