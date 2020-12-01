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В немецком Трире машина врезалась в толпу пешеходов. Погибли двое, пострадало до 15 человек
Источник материала: Onliner
В городе Трир на западе Германии водитель автомобиля въехал в толпу пешеходов. Об этом сообщает региональное издание SWR. Местная пресса также пишет, что черный Range Rover несся по пешеходной улице на скорости более 70 км/ч. Полиция подтвердила, что погибли два человека, машина заблокирована, водитель задержан.
До 15 человек пострадали при наезде автомобиля в Трире, среди них есть тяжело раненые, заявил бургомистр города. Были ли действия задержанного водителя злонамеренными или случайными, пока неизвестно.
Позже обер-бургомистр германского Трира заявил об умышленном наезде на людей.
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В городе Трир на западе Германии водитель автомобиля въехал в толпу пешеходов. Об этом сообщает региональное издание SWR. Местная пресса также пишет, что черный...
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