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Момент жесткого ДТП с пешеходом зафиксирован на видео (видео)

01.12.2020 17:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вечером 30 ноября 57-летняя местная жительница переходила дорогу по пешеходному переходу по ул. 17 сентября в Вилейке, сообщает МВД. В этот момент ее сбил Ford Fiesta. От сильного удара женщину подбросило вверх, она получила множественные ушибы.

«За рулем Ford находился 54-летний житель Вилейского района, в момент аварии он был трезв, — сообщили в министерстве. — Причину произошедшего мужчина назвать не смог».

По факту ДТП проводится проверка, действиям водителя будет дана правовая оценка. Известно, что пешеход была обозначена фликером, а участок проезжей части освещался.

 
 
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Вечером 30 ноября 57-летняя местная жительница переходила дорогу по пешеходному переходу по ул. 17 сентября в Вилейке, сообщает МВД. В этот момент ее сбил Ford Fiesta. От...
 
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