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Мультиплеер в Cyberpunk 2077 — это не режим, а отдельный продукт
Источник материала: Onliner
Разработчики из CD Projekt RED раскрыли чуть больше информации о сетевом многопользовательском режиме Cyberpunk 2077. Точнее, это будет даже не режим, а отдельный продукт. По крайней мере, компания рассматривает его в таком ключе.
Об этом рассказал глава студии Адам Кичиньский, на которого ссылается ресурс
— Это отдельное специализированное производство, большое производство. Мы рассматриваем это как отдельный продукт, — говорит Кичиньский.
У мультиплеера есть отдельная команда, которая будет дополнять его контентом. Но многопользовательская часть будет связана с однопользовательской версией игры.
Ранее появлялись слухи, что мультиплеер в Cyberpunk 2077 можно не ждать в 2021 году. Да и сами разработчики будут аккуратны с какими-либо анонсами после многочисленных переносов игры.
2020 г, экшен, шутер, ролевая, приключения, одиночная игра, с 18 лет
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Разработчики из CD Projekt RED раскрыли чуть больше информации о сетевом многопользовательском режиме Cyberpunk 2077. Точнее, это будет даже не режим, а отдельный продукт. По...
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