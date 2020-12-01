Мультиплеер в Cyberpunk 2077 — это не режим, а отдельный продукт

Источник материала: Onliner

Разработчики из CD Projekt RED раскрыли чуть больше информации о сетевом многопользовательском режиме Cyberpunk 2077. Точнее, это будет даже не режим, а отдельный продукт. По крайней мере, компания рассматривает его в таком ключе.

Об этом рассказал глава студии Адам Кичиньский, на которого ссылается ресурс VG247 . Мультиплеер в игре появится позже после ее выхода.

— Это отдельное специализированное производство, большое производство. Мы рассматриваем это как отдельный продукт, — говорит Кичиньский.

У мультиплеера есть отдельная команда, которая будет дополнять его контентом. Но многопользовательская часть будет связана с однопользовательской версией игры.

Ранее появлялись слухи, что мультиплеер в Cyberpunk 2077 можно не ждать в 2021 году. Да и сами разработчики будут аккуратны с какими-либо анонсами после многочисленных переносов игры.