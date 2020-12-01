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Мультиплеер в Cyberpunk 2077 — это не режим, а отдельный продукт

01.12.2020 17:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Разработчики из CD Projekt RED раскрыли чуть больше информации о сетевом многопользовательском режиме Cyberpunk 2077. Точнее, это будет даже не режим, а отдельный продукт. По крайней мере, компания рассматривает его в таком ключе. 

Об этом рассказал глава студии Адам Кичиньский, на которого ссылается ресурс VG247. Мультиплеер в игре появится позже после ее выхода.

— Это отдельное специализированное производство, большое производство. Мы рассматриваем это как отдельный продукт, — говорит Кичиньский.

У мультиплеера есть отдельная команда, которая будет дополнять его контентом. Но многопользовательская часть будет связана с однопользовательской версией игры.

Ранее появлялись слухи, что мультиплеер в Cyberpunk 2077 можно не ждать в 2021 году. Да и сами разработчики будут аккуратны с какими-либо анонсами после многочисленных переносов игры.

Игра Cyberpunk 2077 для Xbox One
2020 г, экшен, шутер, ролевая, приключения, одиночная игра, с 18 лет
125 р.
4 предложения
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Разработчики из CD Projekt RED раскрыли чуть больше информации о сетевом многопользовательском режиме Cyberpunk 2077. Точнее, это будет даже не режим, а отдельный продукт. По...
 
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