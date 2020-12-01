Известный белорусский боец Алексей Кудин покинул РБ. Его обвиняют по уголовной статье

Источник материала: Onliner

Спортсмена задержали на акции протеста недалеко от городского парка в Молодечно. Было это 10 августа. 21-го числа Кудина отпустили, возбудив в его отношении уголовное дело и избрав меру пресечения в виде домашнего ареста. 19 ноября в молодечненском суде должно было пройти первое заседание по делу бойца. Правда, на заседание он не явился, после чего был объявлен в розыск. Об этом сообщала rh.by. Сегодня стало известно, что Кудин покинул страну.

Кудина обвиняют по статье 363 Уголовного кодекса — «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, которые охраняют общественный порядок». Максимальное наказание по ней — до пяти лет лишения свободы.

Сегодня в Instagram бойца появился пост со следующей записью:

— Вiтаю вас, маё шаноўнае спадарства. По вядомых справах я быў вымушаны з’ехаць з роднай краiны. Зараз мне нiхто i нiшто не пагражае. Але ўсiм сэрцам я побач з тымi, хто змагаецца за сваю незалежнасць i яскравую будучыню. Больш чым 17 гадоў я выходзiў пад сцягам сваёй дзяржавы. Шмат разоў я уздымаў сцяг на мiжнароднай пляцоўцы, а цяпер вымушаны бегчы ад гэтай сiстэмы. Але я вярнуся ў скорай будучынi больш мацнейшым i з праўдаю у сваiм сэрцы. Жыве Беларусь!!!

Вот сам пост.