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Белорусу дали год за граффити на остановке

01.12.2020 17:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Срок получил 27-летний мужчина из города Горки. По информации прокуратуры, ночью 12 августа он нарисовал на стенах остановки общественного транспорта красные линии и «нанес циничные надписи», «чем причинил ущерб обслуживающей организации — УКПП „Коммунальник“». За это молодой человек получил год в исправительной колонии общего режима.

Мужчину судили по части 1 статьи 339 Уголовного кодекса — хулиганство. Сообщается, что свою вину он признал, на суде раскаялся, затраты возместил. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Напомним, в конце октября в Минске за протестные граффити судили многодетного отца. Ему дали 13 500 рублей штрафа.

 
Теги: Минск
 
 
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Срок получил 27-летний мужчина из города Горки. По информации прокуратуры, ночью 12 августа он нарисовал на стенах остановки общественного транспорта красные линии...
 
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