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Белорусу дали год за граффити на остановке
Источник материала: Onliner
Срок получил 27-летний мужчина из города Горки. По информации прокуратуры, ночью 12 августа он нарисовал на стенах остановки общественного транспорта красные линии и «нанес циничные надписи», «чем причинил ущерб обслуживающей организации — УКПП „Коммунальник“». За это молодой человек получил год в исправительной колонии общего режима.
Мужчину судили по части 1 статьи 339 Уголовного кодекса — хулиганство. Сообщается, что свою вину он признал, на суде раскаялся, затраты возместил. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
Напомним, в конце октября в Минске за протестные граффити
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Срок получил 27-летний мужчина из города Горки. По информации прокуратуры, ночью 12 августа он нарисовал на стенах остановки общественного транспорта красные линии...
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