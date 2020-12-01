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Александр Лукашенко 2 декабря примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На 2 декабря запланирована сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Заседание лидеров стран – членов ОДКБ пройдет в режиме видеоконференцсвязи. Ожидается, что во время выступления Александр Лукашенко даст оценку состоянию международной безопасности, озвучит ряд инициатив Беларуси, направленных на повышение эффективности организации.
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Новости Беларуси. На 2 декабря запланирована сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом рассказали...
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