Александр Лукашенко 2 декабря примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На 2 декабря запланирована сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ней примет участие Президент Беларуси, сообщает пресс-служба главы государства.

Заседание лидеров стран – членов ОДКБ пройдет в режиме видеоконференцсвязи. Ожидается, что во время выступления Александр Лукашенко даст оценку состоянию международной безопасности, озвучит ряд инициатив Беларуси, направленных на повышение эффективности организации.