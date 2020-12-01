|
Умерла легендарная легкоатлетка Мария Иткина
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Иткина родилась в Рославле (на Смоленщине). Вместе с семьей переехала в Минск, где выступала за столичный клуб «Спартак», а потом — за «Динамо».
Марию Иткину назвали «самой медаленосной» спортсменкой бывшего СССР. Она 34 раза завоевывала титул чемпионки СССР, четыре раза была чемпионкой Европы и неоднократно ставила мировые рекорды.
Прощание с Марией Леонтьевной состоится 2 декабря в 14:00 по адресу: Минск, ул. Семашко, д. 8, корпус 8.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прощание с Марией Леонтьевной состоится 2 декабря в 14:00.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)