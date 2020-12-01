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Умерла легендарная легкоатлетка Мария Иткина

01.12.2020 17:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Умерла легендарная легкоатлетка Мария Иткина
Иллюстративное фото
На 89-м году жизни скончалась знаменитая советская и белорусская бегунья на короткие дистанции Мария Иткина, сообщает пресс-служба БФЛА.

Иткина родилась в Рославле (на Смоленщине). Вместе с семьей переехала в Минск, где выступала за столичный клуб «Спартак», а потом — за «Динамо».

Марию Иткину назвали «самой медаленосной» спортсменкой бывшего СССР. Она 34 раза завоевывала титул чемпионки СССР, четыре раза была чемпионкой Европы и неоднократно ставила мировые рекорды.

Прощание с Марией Леонтьевной состоится 2 декабря в 14:00 по адресу: Минск, ул. Семашко, д. 8, корпус 8.
 
Теги: Минск
 
 
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Прощание с Марией Леонтьевной состоится 2 декабря в 14:00.
 
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