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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так БЕЛАЗ хочет заручиться господдержкой в России для борьбы с Komatsu и Caterpillar Официальных заявок на заключение СПИК от автозавода в министерство пока не поступало.

БЕЛАЗ интересовался возможностью заключения специнвестконтракта на производство карьерных самосвалов в России, сообщилив Минпромторге РФ. При этом в ведомстве отметили, что официальных заявок на заключение СПИК от белорусского автозавода в министерство пока не поступало.В конце сентября этого года о потенциальной локализации производства БЕЛАЗа в России говорил заместитель министра промышленности и торговли. Тогда Минпромторг РФ взял вопрос в «активную проработку», подчеркнув, что такой проект вполне может быть реализован.