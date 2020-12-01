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БЕЛАЗ хочет заручиться господдержкой в России для борьбы с Komatsu и Caterpillar
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
БЕЛАЗ интересовался возможностью заключения специнвестконтракта на производство карьерных самосвалов в России, сообщили
В конце сентября этого года о потенциальной локализации производства БЕЛАЗа в России говорил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Тогда Минпромторг РФ взял вопрос в «активную проработку», подчеркнув, что такой проект вполне может быть реализован.
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Официальных заявок на заключение СПИК от автозавода в министерство пока не поступало.
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