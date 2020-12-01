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БЕЛАЗ хочет заручиться господдержкой в России для борьбы с Komatsu и Caterpillar

01.12.2020 17:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

БЕЛАЗ хочет заручиться господдержкой в России для борьбы с Komatsu и Caterpillar
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Минпромторг России сообщил об интересе БЕЛАЗа к заключению специального инвестиционного контракта (СПИК) на производство самосвалов в РФ. Таким образом жодинский гигант думает задействовать российские механизмы господдержки, чтобы упрочить свои позиции на рынке соседней страны.

БЕЛАЗ интересовался возможностью заключения специнвестконтракта на производство карьерных самосвалов в России, сообщили ТАСС в Минпромторге РФ. При этом в ведомстве отметили, что официальных заявок на заключение СПИК от белорусского автозавода в министерство пока не поступало.

В конце сентября этого года о потенциальной локализации производства БЕЛАЗа в России говорил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Тогда Минпромторг РФ взял вопрос в «активную проработку», подчеркнув, что такой проект вполне может быть реализован.
 
 
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Официальных заявок на заключение СПИК от автозавода в министерство пока не поступало.
 
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