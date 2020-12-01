Источник материала: UDF



Фото: Настасья Уткина, rh.by

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусский боец, объявленный в розыск, уехал за границу Алексея Кудина обвиняют по статье 363 Уголовного кодекса.

Напомним, Кудина задержали на акции протеста недалеко от молодечненского городского парка 10 августа. Отпустили 21 августа, возбудив в его отношении уголовное дело и избрав меру пресечения в виде домашнего ареста.обвиняют по статье 363 Уголовного кодекса — «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, которые охраняют общественный порядок». Максимальная санкция здесь — до пяти лет лишения свободы.19 ноября в молодечненском суде должно было состояться первое заседание по делу спортсмена, однако он не явился, после чего был объявлен в розыск.Сегодня боец написал пост в инстаграме, где сообщил, что был вынужден уехать из страны.