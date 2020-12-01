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Стало известно, какой фильм Беларусь выдвигает на «Оскар»

01.12.2020 17:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь отправит на премию «Оскар» фильм «Уроки фарси». Об этом AFISHA.TUT.BY сообщил председатель оскаровского комитета Игорь Поршнев. Драма режиссера Вадима Перельмана рассказывает о бельгийском еврее, который попал в концлагерь и, чтобы выжить, вынужден выдавать себя за перса.

Председатель белорусского оскаровского комитета поделился с AFISHA.TUT.BY, что претендентов на «Оскар» от Беларуси было двое. Фильм «Два» Влады Сеньковой, и фильм «Уроки фарси» Вадима Перельмана. Выбор пал в пользу последнего.

Действие фильма «Уроки фарси» происходит в оккупированной Европе 1942 года. Фильм рассказывает историю о бельгийском еврее Жиле Кремье, который выдает себя за перса и уверяет, что знает фарси. Этим фактом заинтересовывается один из немецких офицеров. Он мечтает после войны переехать в Тегеран и открыть там свой ресторан, поэтому просит еврея обучить его языку фарси, которого заключенный не знает. Ему приходится учить немца выдуманному языку.

«Уроки фарси» — копродукция, проект России, Германии и Беларуси. В основе фильма — рассказ немецкого драматурга Вольфганга Кольхаазе «Изобретение языка». Большая часть съемок прошла в Беларуси, в Бобруйске и на натурной площадке «Беларусьфильма».

Мировая премьера «Уроков фарси» состоялась на Берлинском кинофестивале.

«Уроки фарси»

Когда: 2 декабря, 15.50
Где:
Сколько: от 8 рублей

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Теги: Гомель
 
 
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Беларусь отправит на премию «Оскар» фильм «Уроки фарси». Об этом AFISHA.TUT.BY сообщил председатель оскаровского комитета Игорь Поршнев. Драма режиссера Вадима...
 
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