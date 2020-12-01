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Более 70 часов без мобильного интернета. Появился отчет о белорусском шатдауне
Источник материала: Tut.by
«Белорусская обсерватория интернета» подготовила
Согласно отчету, с вечера 9 до утра 12 августа в Беларуси был полностью отключен мобильный интернет у трех белорусских операторов на протяжении 31 часа 45 минут.
Начиная с 30 августа, каждое воскресенье операторы отключали мобильный интернет «по распоряжению вышестоящих органов». Периодически сеть пропадала не только в Минске, но и в активно протестующих регионах. В среднем мобильный интернет отключали на 4−5 часов каждое воскресенье.
Хронология блокировок мобильного интернета
С 30 августа по 25 октября мобильного интернета у белорусских пользователей суммарно не было почти двое суток — на протяжении более чем 39 часов.
Таким образом, за 3 послевыборных месяца многие белорусы были полностью лишены мобильного интернета по меньшей мере на 71 час.
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«Белорусская обсерватория интернета» подготовила отчет о блокировках интернета в Беларуси за период с августа по конец октября.
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