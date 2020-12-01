Белорусы с гуманитарными визами могут с 1 декабря официально работать в Польше

Источник материала: АФН

С 1 декабря 2020 года иностранцы, проживающие в Польше на основании так называемых гуманитарных виз, смогут подавать документы на разрешение на работу. Это может быть особенно важно для граждан Беларуси, покидающих свою страну в результате репрессий.

Однако белорусские врачи, медсестры и IT-специалисты, приезжающие в Польшу по программе Poland Business Harbour, находящиеся здесь на основании гуманитарной визы, будут освобождены от обязанности получать разрешение на работу.

«На данный момент общественно-политическая ситуация в Беларуси сложная, и мы бы хотели, чтобы у граждан этой страны была возможность работать. Каждый день я получаю несколько сообщений из регионов Польши о нехватке врачей, медсестер и фельдшеров. Во время пандемии они пользуются большим спросом. Важно, чтобы наши граждане получали качественную медицинскую помощь», - сказала замминистра развития, труда и технологий Ивона Михалек, которую цитирует Польское Радио.

На данный момент Польша выдала белорусам около 2000 гуманитарных виз.