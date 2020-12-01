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Социсследование: почему протестующие не сдались?

01.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Исследование Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого: несколько параметров, которые характеризуют поведение и мотивацию протестующих. Об них пишет TUT.BY.

Один из параметров — это сдвиг болевого порога. В конце весны Сергей Тихановский говорил о том, что получить 15 суток не страшно, что это можно пережить, вспоминает Андрей Вардомацкий. Как видно из более поздних событий, все больше людей готовы отстаивать свои интересы и права, даже зная, какую за это придется платить цену: возможные избиения, штрафы и аресты, потеря работы.
В то же время происходили связанные с первым параметром трансформация страха в гнев и ориентация на долгоиграющий протест. У части общества, настроенной на достижение перемен, есть осознание, что это не произойдет одномоментно, поэтому они не сдаются после разгонов.

В то же время участие в акциях протеста воспринимается как психологический позитив и энергетическая подзарядка. Акции служат эмоциональной подпиткой для участников, что непривычно для протестов.

Еще одна характеристика характеристика — это отсутствие лидера. Традиционно в подобных движениях была социально-психологическая потребность физического присутствия его лидера. В Беларуси потенциальные или реальные лидеры «исчезали в переулках белорусской юридической системы», что изменило отношение к самой этой роли. Потребность в физическом присутствии лидера на месте событий исчезла. Это породило самоорганизацию и феномен плавающего лидерства. Это же позволяет признавать лидерами тех, кто находится далеко.
«В воскресенье вывесили красную майку и два белых полотенца. Всей камерой с кричалками ходили вокруг стола, митинг понравился»

 
 
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Особенности белорусского протеста.
 
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