Более 1000 молодых специалистов пришли работать в сферу образования Минской области в 2020 году по распределению

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Новости Беларуси. Более 1 000 молодых специалистов в сфере образования поступили на распределение в 2020 году, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. За полгода работы есть и первые успехи – в копилках учеников победы на олимпиадах и конкурсах.

Подробнее – Вероника Сайко.





Вероника Сайко, корреспондент:

Самая популярная сфера среди крупских молодых специалистов – сельское хозяйство, тем не менее другие направления не остаются без новых кадров. Так, в местную художественную школу пришли сразу три выпускника вузов.





Ксения Мозгова своей жизни без музыки не представляет. С нотами на «ты», девушка с детства играет на фортепиано. Поэтому в старших классах Ксении не пришлось долго решать, с чем связать свою будущую профессию. Сейчас она концертмейстер, работает в художественной школе. Когда-то девушка вышла отсюда, поэтому в знакомый коллектив было вдвойне приятнее возвращаться.