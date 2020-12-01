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Более 1000 молодых специалистов пришли работать в сферу образования Минской области в 2020 году по распределению
01.12.2020 17:45 — Разное |
Новости Беларуси. Более 1 000 молодых специалистов в сфере образования поступили на распределение в 2020 году, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. За полгода работы есть и первые успехи – в копилках учеников победы на олимпиадах и конкурсах.
Вероника Сайко, корреспондент:
Ксения Мозгова своей жизни без музыки не представляет. С нотами на «ты», девушка с детства играет на фортепиано. Поэтому в старших классах Ксении не пришлось долго решать, с чем связать свою будущую профессию. Сейчас она концертмейстер, работает в художественной школе. Когда-то девушка вышла отсюда, поэтому в знакомый коллектив было вдвойне приятнее возвращаться.
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Более 1000 молодых специалистов пришли работать в сферу образования Минской области в 2020 году по распределению
Новости Беларуси. Более 1 000 молодых специалистов в сфере образования поступили на распределение в 2020 году, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. За полгода работы...
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