В Вилейке Ford сбил женщину на пешеходном переходе

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Новости Беларуси. ДТП в Вилейке – пострадал пешеход, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Авария произошла на улице 17 Сентября.

57-летняя местная жительница переходила дорогу по пешеходному переходу и была обозначена фликером. В этот момент ее сбил Ford Fiesta.





За рулем находился 54-летний житель Вилейского района, мужчина был трезв. Он не смог назвать причину аварии. Пешеход получил многочисленные удары. По факту ДТП проводится проверка.