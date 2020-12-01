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В Вилейке Ford сбил женщину на пешеходном переходе
01.12.2020 17:45 — Разное |
Новости Беларуси. ДТП в Вилейке – пострадал пешеход, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Авария произошла на улице 17 Сентября.
За рулем находился 54-летний житель Вилейского района, мужчина был трезв. Он не смог назвать причину аварии. Пешеход получил многочисленные удары. По факту ДТП проводится проверка.
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Новости Беларуси. ДТП в Вилейке – пострадал пешеход, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Авария произошла на улице 17 Сентября. 57-летняя местная жительница...
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