43 тысячи тонн песчано-солевой смеси. Как в Минской области будут бороться с гололёдом?

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Новости Беларуси. Коммунальные работники Минской области прошли проверку первым гололедом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Подготовлено около 43 тысяч тонн песчано-солевой смеси.

При необходимости объемы будут увеличивать, в зависимости от погодных условий.









За состоянием улиц в зимний период будут следить полтысячи единиц техники. Только в Любанском районе на ликвидацию последствий снегопадов выйдет десяток машин. Все они отремонтированы, провели даже тестовые рейды. Для комфорта автомобилистов в районе также обновили дорожное покрытие.





Светлана Мигун, заместитель директора Любанского жилищно-коммунального хозяйства:

Сделано асфальтное покрытие по улице Октябрьской, кусок дороги по улице Калинина мы подготовили. Ну и, вы знаете, ямочный ремонт практически мы постоянно делаем, один-два раза в месяц подготавливали дороги. Километров 10 ямочного ремонта минимум мы сделали, это буквально за осень.





Зимой при соответствующей температуре ремонт дорог продолжится. Чтобы выполнить его эффективно, закупили специальную асфальтобетонную смесь, которую можно укладывать при минусовых температурах.