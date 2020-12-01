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43 тысячи тонн песчано-солевой смеси. Как в Минской области будут бороться с гололёдом?

01.12.2020 17:45 — Разное |  
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Новости Беларуси. Коммунальные работники Минской области прошли проверку первым гололедом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Подготовлено около 43 тысяч тонн песчано-солевой смеси.

При необходимости объемы будут увеличивать, в зависимости от погодных условий.

43 тысячи тонн песчано-солевой смеси. Как в Минской области будут бороться с гололёдом?

43 тысячи тонн песчано-солевой смеси. Как в Минской области будут бороться с гололёдом?

За состоянием улиц в зимний период будут следить полтысячи единиц техники. Только в Любанском районе на ликвидацию последствий снегопадов выйдет десяток машин. Все они отремонтированы, провели даже тестовые рейды. Для комфорта автомобилистов в районе также обновили дорожное покрытие.

43 тысячи тонн песчано-солевой смеси. Как в Минской области будут бороться с гололёдом?

Светлана Мигун, заместитель директора Любанского жилищно-коммунального хозяйства:
Сделано асфальтное покрытие по улице Октябрьской, кусок дороги по улице Калинина мы подготовили. Ну и, вы знаете, ямочный ремонт практически мы постоянно делаем, один-два раза в месяц подготавливали дороги. Километров 10 ямочного ремонта минимум мы сделали, это буквально за осень.

43 тысячи тонн песчано-солевой смеси. Как в Минской области будут бороться с гололёдом?

Зимой при соответствующей температуре ремонт дорог продолжится. Чтобы выполнить его эффективно, закупили специальную асфальтобетонную смесь, которую можно укладывать при минусовых температурах.

Люди в материале: Светлана Мигун

 
 
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Новости Беларуси. Коммунальные работники Минской области прошли проверку первым гололедом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Подготовлено около 43 тысяч тонн...
 
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