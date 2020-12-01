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43 тысячи тонн песчано-солевой смеси. Как в Минской области будут бороться с гололёдом?
01.12.2020 17:45 — Разное |
Новости Беларуси. Коммунальные работники Минской области прошли проверку первым гололедом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Подготовлено около 43 тысяч тонн песчано-солевой смеси.
За состоянием улиц в зимний период будут следить полтысячи единиц техники. Только в Любанском районе на ликвидацию последствий снегопадов выйдет десяток машин. Все они отремонтированы, провели даже тестовые рейды. Для комфорта автомобилистов в районе также обновили дорожное покрытие.
Светлана Мигун, заместитель директора Любанского жилищно-коммунального хозяйства:
Зимой при соответствующей температуре ремонт дорог продолжится. Чтобы выполнить его эффективно, закупили специальную асфальтобетонную смесь, которую можно укладывать при минусовых температурах.
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Новости Беларуси. Коммунальные работники Минской области прошли проверку первым гололедом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Подготовлено около 43 тысяч тонн...
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