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Более 70 часов белорусы провели без мобильного интернета

01.12.2020 17:47 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Более 70 часов белорусы провели без мобильного интернета

  • 1.12.2020, 17:33
Более 70 часов белорусы провели без мобильного интернета
Фото: Shutterstock

Только в период с 9 по 12 августа а общее время перебоев в Беларуси составило 61 час.

«Белорусская обсерватория интернета» подготовила отчет о блокировках интернета в Беларуси за период с августа по конец октября. dev.by посчитал, сколько мы прожили без интернета.

«Белорусская обсерватория интернета» — проект, созданный для мониторинга блокировок сайтов в белорусском сегменте интернета. Проект регулярно проверяет доступность сайтов независимых СМИ, правозащитных, общественно-политических и других организаций, чтобы выявлять возможные ограничения доступа к ним.

Согласно отчету, с вечера 9 до утра 12 августа в Беларуси был полностью отключен мобильный интернет у трех белорусских операторов на протяжении 31 часа 45 минут.

По данным NetBlocks, в период с 9 по 12 августа общее время перебоев с интернет-связью в Беларуси составило 61 час. В отчете «Белорусской обсерватории интернета» подсчитаны часы полного отключения мобильного интернета за тот же период.

Начиная с 30 августа, каждое воскресенье операторы отключали мобильный интернет «по распоряжению вышестоящих органов». Периодически сеть пропадала не только в Минске, но и в активно протестующих регионах. В среднем мобильный интернет отключали на 4-5 часов каждое воскресенье.

Хронология блокировок мобильного интернета

30 августа. Время отключения в отчете не указано.

6 сентября. Время отключения в отчете не указано.

13 сентября. 14:50 — 19:10.

20 сентября. 14:30 — 19:00.

27 сентября. 14:15 — 19:00.

4 октября. 14:08 — 18:00.

11 октября. 13:55 — 18:50.

18 октября. 13:55 — 17:55.

25 октября. 12:00 — 18:40.

С 30 августа по 25 октября мобильного интернета у белорусских пользователей суммарно не было почти двое суток — на протяжении более чем 39 часов.

Таким образом, за 3 послевыборных месяца многие белорусы были полностью лишены мобильного интернета по меньшей мере на 71 час.

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Теги: Минск
 
 
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Только в период с 9 по 12 августа а общее время перебоев в Беларуси составило 61 час.
 
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