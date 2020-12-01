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В «ДНР» заявили о «возрождении» футбольного клуба «Шахтер»

01.12.2020 17:47 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В «ДНР» заявили о «возрождении» футбольного клуба «Шахтер»

  • 1.12.2020, 17:31
В «ДНР» заявили о «возрождении» футбольного клуба «Шахтер»

Неизвестному клубу присвоили название всемирноизвестного украинского бренда.

В оккупированном Донецке заявили о возрождении футбольной команды с названием «Шахтер».

«В Донецке вернули привычное для футбольных фанатов название клуба ФК «Шахтер», — пишут сепаратистские СМИ.

Идею присвоения никому не известной команде имени знаменитого во всем мире клуба оккупанты пояснили «восстановлением исторической справедливости», пишет «Информационное сопротивление».

Также уточняется, что команда с названием «Шахтер» уже дебютировала в так называемом зимнем первенстве «ДНР».

«Это бренд нашей «республики», это бренд Донбасса. Здесь играют воспитанники уже «республиканских» футбольных школ. То есть — наши местные. Это тот «Шахтер», который был еще при Советском Союзе», — заявил так называемый «генеральный директор» фейкового ФК «Шахтер».

Напомним, настоящий футбольный клуб «Шахтер» из Донецка вынужден был покинуть свой город с началом войны на Донбассе в 2014 году. Сейчас клуб базируется в Киеве, регулярно выступает в Лиге Чемпионов УЕФА и становится победителем всеукраинских соревнований.

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Неизвестному клубу присвоили название всемирноизвестного украинского бренда.
 
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