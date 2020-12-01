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Убить дракона

01.12.2020 17:47 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Убить дракона

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  • Леонид Невзлин
  • 1.12.2020, 17:13
  • 2,333
Убить дракона
Леонид Невзлин

Право народа на восстание и сопротивление тирану — одно из естественных прав.

У Александра Лукашенко осталось не так много способов спасти свою жизнь. Либо договариваться с Путиным об убежище, либо спешно инициировать отмену смертной казни. Лучше — и то, и другое. Потому что совершенных преступлений уже более чем достаточно, чтобы получить от суда высшую меру. Пытки и акты жестокости, захват и удержание государственной власти неконституционным путем, повлекшие гибель людей и сопряженные с убийством — это все действия, за которые в Беларуси предусмотрена смертная казнь.

Право народа на восстание и сопротивление тирану — одно из естественных прав. «Каждый, кто присвоит себе принадлежащий народу суверенитет, да будет немедленно предан смерти свободными гражданами», таким пунктом в 1793 году была дополнена Французская декларация прав человека и гражданина. «Убивать тирана не только дозволено, — это справедливо и правильно. Ведь кто берет меч, заслуживает, чтобы его убили мечом», — писал Иоанн Солсберийский. Из более современного. В преамбуле Всеобщей декларации прав человека ООН говорится: «необходимо, чтобы права человека охранялись властью закона в целях обеспечения того, чтобы человек не был вынужден прибегать, в качестве последнего средства, к восстанию против тирании и угнетения». Белорусы своим последним правом воспользовались. Противодействие тирану и оставшимся на его стороне карателям морально оправданно.

Сопротивляться диктатуре любым способом — это право народа. Каждый приспешник Лукашенко, убивающий во дворе, избивающий в бусике, пытающий в изоляторах должен знать: наказание будет. Будет суд — не важно, государственный, божий или Линча. Последний ближе всего. Гнев людей требует выхода. И это одна из форм. Не бежать от ОМОНа, а бить толпой, как это было в Кыргызстане. Сценарий, не только для Беларуси, кстати.

Леонид Невзлин, «Фейсбук»

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Право народа на восстание и сопротивление тирану — одно из естественных прав.
 
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