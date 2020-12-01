ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Без суда и следствия: минчан забирают за БЧБ-флаг на балконе сразу на Окрестина

01.12.2020 17:49 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

За бело-красно-белый флаг, находящийся на собственном балконе, людей, абсолютно плюя на занон, везут сразу на Окрестина



"Нашей Ниве" стало известно как минмум о 3 случаях, когда жителей Минска задержали за национальный флаг на балконе. 

Одного цинично осудили на 7 суток за "массовое мероприятие — пикетирование путем размещения флага", другие ждут судов. 

Раньше за флаги на балконах в Минске уже наказывали штрафами, а в Гомеле осудили целую семью (на штрафы и сутки). 

Также за "пикет на лоджии" осудили маму Павла Северинца - Татьяну Северинец, и Елену Янушковскую.
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За бело-красно-белый флаг, находящийся на собственном балконе, людей, абсолютно плюя на занон, везут сразу на Окрестина
 
Новости дня
Новости разные
 
Квартира дня. «Четырешка» с искривленной геометрией и тайными комнатами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика