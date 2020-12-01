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Без суда и следствия: минчан забирают за БЧБ-флаг на балконе сразу на Окрестина
Источник материала: Партизан
За бело-красно-белый флаг, находящийся на собственном балконе, людей, абсолютно плюя на занон, везут сразу на Окрестина
"
Одного цинично осудили на 7 суток за "массовое мероприятие — пикетирование путем размещения флага", другие ждут судов.
Раньше за флаги на балконах в Минске уже наказывали штрафами, а в Гомеле осудили целую семью (на штрафы и сутки).
Также за "пикет на лоджии" осудили маму Павла Северинца - Татьяну Северинец, и Елену Янушковскую.
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За бело-красно-белый флаг, находящийся на собственном балконе, людей, абсолютно плюя на занон, везут сразу на Окрестина
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