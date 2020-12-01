Программист заступился за женщину - теперь ему грозит до 6 лет тюрьмы









судья Инна Грабовская, передает ПЦ " Вясна " Ему инкриминируют действия по арт. 364 УК (Насилие или угроза совершения насилия до сотрудника МВД). Максимум, который предусматривает статья - 6 лет лишения свободы. Дело разбирает, передает ПЦ "





Согласно обвинению, 6 сентября во время уличного шествия Александр Кириленко помешал "деятельности милиционера патрульно-постовой службы старшего прапорщика Юрия Волейченко".





Государственный прокурор обвинил Кириленко в том, что из мести за исполнение Волейченко служебных обязанностей тот нанес ему не менее двух травмирующих воздействий в область головы и правой руки, выбив из нее резиновую дубинку.





Тем самым совершил преступление, предусмотренное ст. 364 УК, а именно - насилие в отношении сотрудника МВД, противодействие законной деятельности, принуждение к изменению характера этой деятельности и месть за выполнение служебной деятельности.





Александр Кириленко признал себя виновным частично, заявив, что не имел мотива мстить сотруднику МВД за выполнение его деятельности по охране правопорядка.





Напомним, инцидент произошел возле дома №43 на улице Правды в Витебске. Одна из участниц протестного марша сорвала медицинскую маску с лица прапорщика Волейченко, тот пытался ее задержать, но за женщину вступился Александр Кириленко, который оттолкнул милиционера. Женщина проходит по делу в качестве свидетеля, но на первое заседание не явилась.





На заседании 27 ноября присутствие в зале судебного заседания было ограничено исключительно близкими родственниками. Не пустили ни правозащитников, ни журналистов, ни друзей и знакомых подсудимого. Зато в зал прошли тихари-сотрудники МВД.





На заседании 30 ноября был опрошен "пострадавший". Прапорщик Волейченко рассказал, что 6 сентября на улице Правды сотрудники МВД перекрыли движение колонне манифестантов. Одна из женщин пыталась вступить с ним в контакт, но он не реагировал на ее действия.





В какой-то момент она сорвала с Волейченко маску и бросила в сторону. Прапорщик пытался задержать женщину, взял ее за руку, но получил удар по лицу. Признается, что на какой-то момент был дезориентирован в пространстве. Пока искал на земле дубинку, кепку и маску, Александра Кириленко задержали другие сотрудники.





Мать Кириленко, опрошенная в качестве свидетеля, засвидетельствовала, что ее сын доброжелательный, спокойный человек, с обостренным чувством справедливости. Он постоянно отдает программированию и увлекается велосипедными прогулками. 6 сентября его задержали с велосипедом.





Частное предприятие, где работает подсудимый, охарактеризовало Александра Кириленко как "ключевого высококлассного специалиста, ответственного, доброжелательного и неконфликтного".





Следующее судебное заседание состоится в среду.





Отметим, что журналистов и правозащитников 30 ноября снова не пускали на открытое судебное заседание, которое проходило в достаточно просторном зале.





Они попали на процесс только после звонка в Верховный суд. Однако через 15 минут после начала заседания из-за провокации, устроенной конвойным, из зала удалили правозащитников. После обеда судья Грабовская удалила из зала и корреспондента "Витебской весны", причем только за то, что журналист делал аудиозапись процесса.