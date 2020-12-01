Не говори гоп, пока не перепрыгнешь: Лукашенко пугал Литву перевалкой грузов через РФ, но что-то пошло не так

Трехмесячный торг официального Минска за более низкую цену путем отмены премии российским нефтяным компаниям в 2020 году увенчался лишь временным компромиссом – РФ согласилась компенсировать за счет межбюджетного трансфера лишь часть премии – причем только в этом году.





Что касается условий поставок российской нефти в Беларусь в 2021 году, то они, судя по всему, останутся прежними. Как заявлял в сентябре министр энергетики РФ Александр Новак, российские компании предлагают оставить для Беларуси неизменной формулу ценообразования, которая действует в 2020 году.





«Имеется в виду, что формула ценообразования с учетом премиальности остается неизменной», — пояснил министр.





Заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина на днях сообщила, что в 2021 году стоимость российской нефти для Беларуси из-за налогового маневра в РФ повысится до 88–90% от мировой цены, в то время как сейчас она составляет 85% от мировой.





Вероятно, белорусские власти могли бы рассчитывать на определенные уступки со стороны России по цене нефти в будущем году, если бы пошли на определенные интеграционные шаги.





В частности, как можно предположить, если бы продвинулись в решении вопроса о переориентации нефтепродуктов из портов Балтии на российские порты.





Политический экспромт

Тему резкого разворота логистики экспорта белорусских нефтепродуктов инициировал Александр Лукашенко в стремлении получить от Кремля политическую и экономическую поддержку на фоне острейшего политического кризиса в стране после президентских выборов.





В конце августа Лукашенко заявил, что в качестве ответных мер на санкции стран Балтии Беларусь перестанет пользоваться их портами для перевалки своих экспортных грузов.





Министр энергетики РФ Александр Новак 3 сентября после переговоров в Минске сообщил, что обсуждается возможность переброски в российские порты, в частности в Усть-Лугу, белорусских нефтепродуктов, которые переваливаются через Литву.





Позднее Новак сообщил, что теперь речь идет уже о переориентации на российские порты 4-6 млн тонн белорусских нефтепродуктов – то есть всего объема, который сегодня Беларусь экспортирует через порты стран Балтии.





В кризисной для себя ситуации Лукашенко вновь вернулся к козырному, как ему казалось, вопросу, с учетом его актуальности для РФ, даже невзирая на очевидную бесперспективность этого проекта в сложившихся условиях.





Ведь все предыдущие попытки, о которых Лукашенко заявлял в похожей ситуациях обострения отношений с Европой, потерпели фиаско именно из-за их экономической несостоятельности.





По оценкам экспертов, стоимость перевалки нефтепродуктов в Усть-Луге более чем в 2 раза выше в сравнении со стоимостью услуг в Клайпедском порту.





По данным руководителя «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, перевалка светлых нефтепродуктов в Усть-Луге стоит 1,15 тыс. рублей за тонну, в Клайпеде – 5,7 евро за тонну, следовательно, на перевалке своих нефтегрузов Беларусь будет терять 600 рублей на тонне.









Минск считает коммерческую выгоду

Переориентации белорусских нефтепотоков на фоне нестабильной ценовой конъюнктуры на нефтяных рынках и сложной экономической ситуации в стране означала бы, без сомнения, дополнительные шоки не только для нефтяной отрасли, но и для всей экономики страны.





Осознание этого очевидного факта, видимо, заставило белорусские власти сменить тональность самой инициативы – теперь они, по сути, заявили, что без предоставления дополнительных тарифных скидок во всей логистической цепочке повернуть белорусские нефтепродукты в российские порты не получится.





Практика показала, что действующая на сегодняшний день скидка РЖД в объеме 50% к тарифам на перевозки белорусских нефтепродуктов не работает – их по-прежнему невыгодно переваливать через российские порты, поскольку в целом с учетом портовых издержек получается более затратной.





Рабочая группа с участием представителей концерна «Белнефтехим» уже три месяца обсуждает с российскими участниками комплекс вопросов по переориентации белорусских нефтепотоков на порты РФ.





В конце сентября губернатор Ленинградской области Александром Дрозденко сообщил, что с этой целью в октябре в регион прибудет рабочая группа специалистов из представителей российского и белорусского правительства.





«Данная рабочая группа будет определять и в каком месте будет осуществляться перевалка, и какая форма сотрудничества будет выбрана, и как будет определена логистика доставки грузов», — отметил губернатор, добавив, что для белорусской стороны очень важен вопрос себестоимости доставки и разгрузки своих товаров.





«Если они увидят, что с российской стороны будет представлено, то этот проект состоится», – добавил Дрозденко.





Такой визит действительно состоялся. 22−23 октября белорусская делегация во главе с первым вице-премьером Николаем Снопковым побывала в Ленинградской области. Снопков и председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков провели встречу с губернатором области Дрозденко.





По данным пресс-службы администрации региона, для белорусских участников делегации была проведена презентация портовых проектов, расположенных на территории Ленинградской области.





Снопкова и Рыбакова интересовали особенности проектных решений, типы складских площадей, а также условия работы особых экономических зон и территорий опережающего развития.





В Доме правительства Ленинградской области 23 октября прошла встреча губернатора 47-го региона Александра Дрозденко с первым заместителем премьер-министра Беларуси Николаем Снопковым





После встречи в администрации Ленобласти белорусские чиновники побывали в областных портовых комплексах, ознакомились с их работой и возможностями. По данным пресс-службы, белорусская сторона выразила заинтересованность в первую очередь в изучении условий по перевалке сыпучих грузов и удобрений.





«Сегодня мы начинаем реализовывать посыл, прозвучавший от двух глав государств, о возможности переориентации грузов Беларуси на портовые мощности Российской Федерации в Ленинградской области. Это только начало большого пути. Задача – в ближайшие два года войти в пятерку самых крупных торговых партнеров-регионов РФ для Республики Беларусь», – заявил по итогам встречи губернатор Ленобласти Дрозденко.





Белорусские участники делегации результаты поездки в Ленобласть не комментировали. Сообщалось лишь, что следующую встречу стороны назначили на начало 2021 года.





2 ноября премьер-министр Беларуси Роман Головченко сообщил в эфире телеканала «Беларусь 1», что вопрос переориентации грузопотоков Беларуси из портов Балтии в РФ прорабатывается с учетом коммерческой составляющей. Он напомнил, что расстояние до российских портов намного больше, чем до прибалтийских.





«Поэтому мы считаем, чтобы не пострадала экономика белорусских предприятий, в том числе, хотим получить от наших российских партнеров определенные выгодные для нас ценовые условия», – сказал Головченко.





4 ноября Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре обсуждали перевалку белорусских товаров из российского порта Усть-Луга, сообщило госагентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского президента.





А 18 ноября в Москве экономические условия экспортных поставок белорусских нефтепродуктов с использованием российской инфраструктуры обсуждали уже вице-премьеры РФ Александр Новак и Алексей Оверчук и вице-премьер Беларуси Юрий Назаров, сообщала пресс-служба правительства РФ.





«Центральное место в ходе переговоров заняли вопросы двустороннего сотрудничества России и Беларуси в нефтяной сфере, а также возможность использования российской инфраструктуры для экспорта белорусских нефтепродуктов», – говорится в сообщении. «На повестке остается создание экономических условий экспортных поставок белорусских нефтепродуктов с использованием российской инфраструктуры», – отмечалось в сообщении.





Логистические маневры с экспортом нефтепродуктов уперлись в реальность

Затянувшееся обсуждение инициативы Лукашенко о смене логистики говорит о том, что старт переориентации поставок нефтепродуктов пока не получается. И не получится, пока одна из сторон не возьмет на себя дополнительные издержки от переориентации на невыгодный для Беларуси логистический маршрут. Белорусские власти рассчитывают, что это сделает РФ.





Между тем некоторые участники российского логистического коридора уже заявили о несогласии в одностороннем порядке нести дополнительные издержки нового проекта. В частности, Российская железная дорога предложила разделить предстоящие затраты с белорусской стороной.





Министерство транспорта РФ должно к началу декабря – когда планируется встреча премьеров двух стран – подготовить экономические расчеты по возможности использования российской инфраструктуры для экспорта белорусских нефтепродуктов.





По данным «Интерфакса», такое поручение было сделано по итогам встречи вице-премьеров РФ Александра Новака и Алексея Оверчука с вице-премьером Беларуси Юрием Назаровым 18 ноября.





По данным агентства, Беларусь хотела бы, чтобы совокупные транспортные расходы на новом направлении были не больше, чем при действующей схеме поставок через порты стран Балтии. Однако такой подход не устраивает российскую сторону, так как в этом случае логистический вариант будет экономически непривлекателен для РФ.





В конце ноября заместитель министра транспорта РФ Юрий Цветков заявил, что Беларуси необходимо использовать уровень тарифа на грузовые перевозки по железной дороге аналогичный российскому и предоставлять соответствующие скидки.





«Железная дорога предоставляет уже 50% скидку для белорусских коллег. Мы бы хотели, чтобы они использовали такой же уровень тарифа, который бы значительно не превышал российский, и чтобы была возможность работать обеим сторонам в равных условиях», – цитирует Цветкова агентство «Прайм».





По словам Цветкова, вопрос возможной переориентации нефтепродуктов из Беларуси с прибалтийских на российские порты прорабатывается при участии отраслевых ведомств. «Сейчас этот вопрос в работе. Минтранс с участием Минэнерго и Минпромторга продолжают проводить работу и обсуждать этот вопрос», – сказал он.





«По территории Беларуси и России для транспортировки привлекается железная дорога. Также учитывается стоимость перевалки в портах данных видов грузов и стоимость фрахта. …Стоимость портовой перевалки зачастую выше из-за небольшого количества долгосрочных контрактов take-or-pay, которые могли бы снизить эту стоимость. Пока таких контрактов нет», – заявил Цветков.





В целом, по его словам, белорусские нефтепродукты можно переваливать в портах Усть-Луга и Санкт-Петербург.





«Возможный объем перевалки нефтепродуктов через российские порты – это порядка 6 млн т, по калийным удобрениям тоже значительный объем. Плюс, может быть, мы предложим коллегам, чтобы они свой собственный терминал (под удобрения – ред.) построили. Они колеблются, у них контракты есть с Балтией. Они должны принять решение. Когда они увидят, что условия оговорены в части железных дорог и всего остального, они поймут, что перевозят, допустим, 1 млн т в год», – рассказал Цветков.





Эксперты отмечают, что в принципе для переориентации белорусских грузов в порты РФ необходимо выполнить два условия. Во-первых, согласовать тарифы российской железной дороги для транзита белорусских грузов, во-вторых, подписать договоры с аффилированными частными компаниями в российских портах. Пока ни одно их этих условий не выполнено.









Что дальше?

Пока проект с переориентацией белорусских нефтегрузов не увенчался результатом, ожидать ценовых бонусов по условиям поставки нефти белорусской стороне не стоит. Такое мнение в комментарии БЕЛРЫНКУ высказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности РФ Игорь Юшков.





Он предположил, что российское руководство на переговорах по энергоносителям займет с белорусской стороной, скорее всего, прагматичную позицию.





«И логика будет примерно такой: мы вас политически поддержали, чтобы получить экономические эффекты. А получается так, что Лукашенко заявил, что по политическим мотивам переносит транзит, чтобы наказать прибалтов за «вторжение во внутренние дела» Беларуси.





А теперь Минск опять заговорил с позиции экономики. В ответ российское руководство может поставить Лукашенко перед выбором: или Россия поддерживает его политически и получает для себя экономические выгоды (перенаправление транзита на российские порты), либо Лукашенко экономически ориентируется на Прибалтику, но тогда и политической поддержки от России пусть не ждет»», – отметил эксперт.





По его словам, в таком подходе белорусских властей российское руководство увидит продолжение политики многовекторности, попытки усидеть на двух стульях.





«И сделает вывод, что с Лукашенко договариваться о чем-то невозможно. Хотя он, конечно, и раньше умудрялся получать от России бонусы в обмен на разные обещания, но сейчас-то российское руководство считает, что контролирует Лукашенко. И если Лукашенко будет предпринимать несогласованные с Москвой действия, то Путин посчитает это обманом и сократит поддержку существующему белорусскому руководству», – сказал Юшков.