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В Киеве у здания Верховной Рады прошёл митинг против карантинных ограничений для бизнеса
Источник материала: СТВ
Новости Украины. В украинской столице вновь неспокойно. У здания Верховной Рады в Киеве проходит очередной митинг предпринимателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они выступают против карантинных ограничений для бизнеса. Кроме того, требуют принять законопроект об упрощенной системе налогообложения, а также отсрочить введение кассовых аппаратов для индивидуальных предпринимателей.
О такой возможности ранее заявил премьер-министр страны. Очевидно, что такая перспектива не устраивает и без того пострадавших из-за ограничений предпринимателей. Демонстранты перекрыли улицу перед парламентом, а также входы в здание. Таким образом они надеются застать депутатов и убедить их поддержать законопроекты.
К месту митинга были стянуты десятки правоохранителей. Ситуация контролируется.
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Новости Украины. В украинской столице вновь неспокойно. У здания Верховной Рады в Киеве проходит очередной митинг предпринимателей, сообщили в программе Новости...
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