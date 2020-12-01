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В Киеве у здания Верховной Рады прошёл митинг против карантинных ограничений для бизнеса

01.12.2020 18:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Украины. В украинской столице вновь неспокойно. У здания Верховной Рады в Киеве проходит очередной митинг предпринимателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Киеве у здания Верховной Рады прошёл митинг против карантинных ограничений для бизнеса

В Киеве у здания Верховной Рады прошёл митинг против карантинных ограничений для бизнеса

Они выступают против карантинных ограничений для бизнеса. Кроме того, требуют принять законопроект об упрощенной системе налогообложения, а также отсрочить введение кассовых аппаратов для индивидуальных предпринимателей.  

Есть вероятность, что в период новогодних праздников карантин в Украине ужесточат.  

В Киеве у здания Верховной Рады прошёл митинг против карантинных ограничений для бизнеса

В Киеве у здания Верховной Рады прошёл митинг против карантинных ограничений для бизнеса

О такой возможности ранее заявил премьер-министр страны. Очевидно, что такая перспектива не устраивает и без того пострадавших из-за ограничений предпринимателей. Демонстранты перекрыли улицу перед парламентом, а также входы в здание. Таким образом они надеются застать депутатов и убедить их поддержать законопроекты.  

К месту митинга были стянуты десятки правоохранителей. Ситуация контролируется.  

Люди в материале: Денис Шмыгаль

 
 
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Новости Украины. В украинской столице вновь неспокойно. У здания Верховной Рады в Киеве проходит очередной митинг предпринимателей, сообщили в программе Новости...
 
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