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Эксперт: Псаки ― это апофеоз, но в Белый дом вернутся и другие герои мемов

01.12.2020 18:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Эксперт: Псаки ― это апофеоз, но в Белый дом вернутся и другие герои мемов

Висконсин ― последний из ключевых штатов, который официально подтвердил победу Джо Байдена на президентских выборах в США. На пересчете голосов настоял Дональд Трамп, но в результате повторного пересчета преимущество демократа даже несколько увеличилось, и с его приходом в Белый дом мир вновь обретает шанс насладиться обаянием и невиданным политическим кругозором одного из самых ярких и незабываемых пресс-секретарей американской администрации Джен Псаки, которая, возможно, станет рупором нового президента США. Но только ли Псаки вернется в Белый дом вместе с Джо Байденом ― ситуацию прокомментировал известный специалист по политике стран Северной и Латинской Америки Павел Потапейко. 

© AFP 2020 / PAUL J. RICHARDS
Псаки станет пресс-секретарем Байдена. К берегам Беларуси отправят флот?

"Байден стремится максимально привлечь в свою администрацию лиц, знакомых ему как по команде Обамы, так и по его длительной работе в Сенате. Возьмем недавно названного кандидатом на пост госсекретаря Энтони Блинкена. Это советник по международной политике в кампании Байдена, до этого при Обаме он был заместителем госсекретаря, заместителем советника президента по нацбезопасности. Это показательная фигура, которая символизирует преемственность и желание вернуться к тому, что было при Обаме, ― к некой "нормальности" и власти истеблишмента", ― рассуждает Потапейко.

Вместе с тем, по словам собеседника Sputnik, апофеоз в будущей администрации Байдена ― это заявленное назначение Джен Псаки на пост официального представителя Белого дома, при Обаме она была заместителем представителя, а затем представителем Госдепартамента, напоминает Потапейко.

"Ведущие мейнстримовые американские СМИ говорят о Псаки только хорошее, некоторые издания даже называют ее очень компетентным специалистом, особенно в вопросах безопасности и обороны, она имеет прекрасные контакты в Белом доме и Госдепе, и вообще стремится вести линию на то, чтобы объединять американцев. Но вместе с тем европейские и российские СМИ и аналитики подчеркивают "былые заслуги" Псаки, отмечая, что мы опять получим повод повеселиться над новыми ляпами, как это было ранее, когда прозвучало, что "флот США может быть развернут у берегов Беларуси", ― добавляет собеседник.

О других кандидатурах на ответственные посты в президентской администрации Джо Байдена слушайте в аудиозаписи беседы с политическим экспертом Павлом Потапейко на радио Sputnik Беларусь.

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Теги: Минск
 
 
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