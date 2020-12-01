ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Олимпийские кольца вернулись в токийский морской парк Одайба – видео

01.12.2020 18:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Олимпийские кольца были повторно открыты в токийском морском парке Одайба после ремонтных работ. 69-тонную конструкцию перевезла баржа в сопровождении группы специалистов.

© AP / Jae C. Hong
Япония дополнительно выделит на Олимпиаду почти 2 млрд долларов – СМИ

Из-за того, что главное спортивное событие планеты было отсрочено на год, в августе мэрия приняла решение проверить состояние монументальной конструкции, освежить краску, чтобы в декабре вернуть сооружение на место.

Монумент состоит из разноцветных колец. Его высота – 15 метров, а длина достигает 33 метров. Он был создан за 5 месяцев на морской верфи Иокогама, поблизости от столицы Страны восходящего солнца. Кольца останутся в морском парке Одайба до 8 августа 2021 года.

Подобные художественные формы сейчас размещены в аэропортах "Нарита" и "Ханэда", а также на вершине горы Такао. Все эти символы также пройдут обязательную профилактику до возобновления подготовки к Играм.

Читайте также: 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Символ Олимпиады отправляли на реставрацию, ведь главное спортивное событие планеты отложили на год из-за пандемии. Состояние конструкции проверили и освежили на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как Воскресенский встретился в СИЗО КГБ с Эдуардом Бабарико
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика