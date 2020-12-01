Олимпийские кольца вернулись в токийский морской парк Одайба – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Олимпийские кольца были повторно открыты в токийском морском парке Одайба после ремонтных работ. 69-тонную конструкцию перевезла баржа в сопровождении группы специалистов.

Из-за того, что главное спортивное событие планеты было отсрочено на год, в августе мэрия приняла решение проверить состояние монументальной конструкции, освежить краску, чтобы в декабре вернуть сооружение на место.

Монумент состоит из разноцветных колец. Его высота – 15 метров, а длина достигает 33 метров. Он был создан за 5 месяцев на морской верфи Иокогама, поблизости от столицы Страны восходящего солнца. Кольца останутся в морском парке Одайба до 8 августа 2021 года.

Подобные художественные формы сейчас размещены в аэропортах "Нарита" и "Ханэда", а также на вершине горы Такао. Все эти символы также пройдут обязательную профилактику до возобновления подготовки к Играм.

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