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Почему парламент не хочет включить дорожный сбор в стоимость топлива
01.12.2020 18:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 дек – Sputnik. Белорусы не выступают за полную отмену дорожного сбора, следует из заявления председателя Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Людмилы Нижевич, передает
Комиссия занялась изучением мировой практики уплаты дорожного сбора и предложений, которые поступали в парламент от белорусов. Нижевич отмечает, что полной отмены госпошлины население не требует, по крайней мере, таких предложений в парламент не поступало.
© Sputnik / Виктор Толочко
Государственная пошлина за допуск транспортных средств к дорожному движению существует в Беларуси с 2014 года. Белорусские автолюбители таким образом участвуют в финансировании дорожной инфраструктуры.
Однако дорожный сбор не учитывает такой фактор, как частота использования транспорта и поездки по дорогам. Фактически тот, кто ездит каждый день и тот, кто изредка садится за руль, платят в казну одну и ту же сумму.
Почему просто не включить сбор в стоимость топлива?
"Вопрос включения сбора в топливо, возможно, и выглядит как наиболее справедливый", - признает депутат.
Однако, по ее словам, есть ряд факторов, которые снижают его притягательность. Среди них - негативная динамика мировых цен на углеводородное сырье и неблагоприятный ее прогноз на среднесрочную перспективу, неустойчивость национальной валюты и проявившиеся в последнее время девальвационные процессы.
© Sputnik / Евгений Самарин
Мнения по этому поводу разделились даже среди депутатов.
"Но если не вдаваться в детали, то даже тем, кто выезжает раз в месяц, или, скажем, велосипедистам, сбор с которых не взимается, государство должно обеспечить дорогу соответствующего качества и стандартов. И привлечение средств граждан в виде того или иного налога, платежа для этих целей - не белорусское изобретение, это мировая практика", - отметила парламентарий.
Не только магистрали
"С момента введения госпошлины с 2014 года собрано и направлено в дорожный фонд для развития дорожной инфраструктуры Br1,7 млрд (с учетом оценки 2020 года). В результате состояние республиканских и местных дорог существенно улучшилось. В ближайшие 5-7 лет Министерство транспорта и коммуникаций планирует максимально охватить местные дороги", - отмечает Нижевич.
© Sputnik / Александр Кряжев
Важность работы с дорогами местного значения для парламента очевиден, ведь белорусы спорят не только о форме уплаты дорожного сбора, но и о целевом использовании этих средств.
"И вопрос состояния дорог, уличного покрытия в населенных пунктах едва ли не самый главный. А в данном случае он может стать мотивационным при выборе решения в пользу того или иного варианта", - уверена Нижевич.
Депутаты в течение года перед не единожды поднимали вопрос о расширении сферы применения средств дорожного фонда и предлагали расходовать их в том числе на поддержание в порядке улиц населенных пунктов.
"Если граждане будут иметь реальную возможность увидеть, наконец, асфальт на своей улице, в своем населенном пункте, то в этом вопросе будет поставлена точка", - добавила парламентарий.
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