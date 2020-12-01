Почему парламент не хочет включить дорожный сбор в стоимость топлива

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 дек – Sputnik. Белорусы не выступают за полную отмену дорожного сбора, следует из заявления председателя Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Людмилы Нижевич, передает БелТА .

Комиссия занялась изучением мировой практики уплаты дорожного сбора и предложений, которые поступали в парламент от белорусов. Нижевич отмечает, что полной отмены госпошлины население не требует, по крайней мере, таких предложений в парламент не поступало.

Государственная пошлина за допуск транспортных средств к дорожному движению существует в Беларуси с 2014 года. Белорусские автолюбители таким образом участвуют в финансировании дорожной инфраструктуры.

Однако дорожный сбор не учитывает такой фактор, как частота использования транспорта и поездки по дорогам. Фактически тот, кто ездит каждый день и тот, кто изредка садится за руль, платят в казну одну и ту же сумму.

Почему просто не включить сбор в стоимость топлива?

"Вопрос включения сбора в топливо, возможно, и выглядит как наиболее справедливый", - признает депутат.

Однако, по ее словам, есть ряд факторов, которые снижают его притягательность. Среди них - негативная динамика мировых цен на углеводородное сырье и неблагоприятный ее прогноз на среднесрочную перспективу, неустойчивость национальной валюты и проявившиеся в последнее время девальвационные процессы.

Мнения по этому поводу разделились даже среди депутатов.

"Но если не вдаваться в детали, то даже тем, кто выезжает раз в месяц, или, скажем, велосипедистам, сбор с которых не взимается, государство должно обеспечить дорогу соответствующего качества и стандартов. И привлечение средств граждан в виде того или иного налога, платежа для этих целей - не белорусское изобретение, это мировая практика", - отметила парламентарий.

Не только магистрали

"С момента введения госпошлины с 2014 года собрано и направлено в дорожный фонд для развития дорожной инфраструктуры Br1,7 млрд (с учетом оценки 2020 года). В результате состояние республиканских и местных дорог существенно улучшилось. В ближайшие 5-7 лет Министерство транспорта и коммуникаций планирует максимально охватить местные дороги", - отмечает Нижевич.

Важность работы с дорогами местного значения для парламента очевиден, ведь белорусы спорят не только о форме уплаты дорожного сбора, но и о целевом использовании этих средств.

"И вопрос состояния дорог, уличного покрытия в населенных пунктах едва ли не самый главный. А в данном случае он может стать мотивационным при выборе решения в пользу того или иного варианта", - уверена Нижевич.

Депутаты в течение года перед не единожды поднимали вопрос о расширении сферы применения средств дорожного фонда и предлагали расходовать их в том числе на поддержание в порядке улиц населенных пунктов.

"Если граждане будут иметь реальную возможность увидеть, наконец, асфальт на своей улице, в своем населенном пункте, то в этом вопросе будет поставлена точка", - добавила парламентарий.

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