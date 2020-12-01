Тихановская заявила, что посетила бы Россию, если бы не межгосударственный розыск

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская на пресс-конференции 1 декабря в онлайн-формате заявила, что была бы готова посетить Россию, если бы ее не объявили в межгосударственный розыск.





«Я бы, наверное, с удовольствием съездила, но так как я нахожусь в уголовном розыске в Беларуси и, соответственно, в России, то, думаю, результат моей поездки в Россию будет плачевным. Поэтому уж лучше вы к нам», — сказала она.

На вопрос, пытались ли российские чиновники или дипломаты контактировать с представителями белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты ответила: «Официальных запросов не было, попыток официальных не было».

Член президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса, бывший чиновник и дипломат Павел Латушко подтвердил слова Тихановской, акцентировав внимание на том, что «не было контактов именно официального характера».

На уточнение, были ли неофициальные контакты и с кем конкретно, член президиума КС ответить фактически отказался.

7 октября российские СМИ распространили информацию о том, что Тихановская, которая с 11 августа вынужденно находится за границей, объявлена в розыск. В МВД РФ пояснили, что основанием для объявления ее в розыск на территории России являются соглашения, заключенные в рамках СНГ.

В МВД Беларуси информацию о розыске подтвердили, но за подробностями направили в Следственный комитет. Официальный представитель СК Юлия Гончарова тогда заявила БелаПАН, что «никакой информации в этой связи предоставлено не будет — такая позиция».

16 октября СК конкретизировал, что Тихановская объявлена в межгосударственный розыск за призывы к «причинению вреда национальной безопасности».

25 ноября в эфире российского телеканала «Дождь» Павел Латушко заявил, что КС неофициально общается с представителями российской власти, несмотря на то что официальные контакты с ними установить не удалось из-за позиции РФ. «Я не могу назвать фамилии, но действительно мы имеем диалог на достаточно высоком уровне. Вместе с тем официальных контактов нет», — сказал он.

На следующий день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Минске назвал ложью слова Латушко о неофициальных контактах КС с представителями российской власти. «Мне только что показали кусочек из этого интервью. Он не просто высказывается о возможности неофициальных контактов с Москвой, он утверждает, что такие контакты ведутся, что они скоординированы. Заявляет беспардонно, что не может назвать фамилии, но контакты — на достаточно высоком уровне. Спекулирует на тему, будет ли дозволено мне об этом сообщить белорусским друзьям. Хочу очень коротко ответить на этот вопрос: это полная ложь. Это лишний раз характеризует тех, кто пытается на заграничных хлебах делать себе непонятно какую карьеру», — заявил глава российской дипломатии.

В интервью украинской редакции «Радио Свобода» 28 ноября Светлана Тихановская заявила, что хотела бы встретиться с Владимиром Путиным, чтобы услышать позицию Москвы по белорусскому вопросу. «Естественно, мы соседи и будем продолжать наши взаимоотношения в будущем. Хотелось бы пообщаться, и белорусы очень этого ждут. Не поддержки режима, а высказываний о белорусах, о желании строить наше будущее всем вместе», — аргументировала свое желание экс-кандидат в президенты.