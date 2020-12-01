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Представили GeForce RTX 3060 Ti за $400

01.12.2020 18:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

NVIDIA представила видеокарту GeForce RTX 3060 Ti. Компания утверждает, что она обгонит RTX 2080 Super по производительности. Последняя стартовала в ретейле с отметки в $700. GeForce RTX 3060 Ti собираются продавать за $400.

GeForce RTX 3060 Ti построена на урезанной версии графического процессора GA104 (от RTX 3070) на архитектуре Ampere нового поколения видеокарт NVIDIA. Инженеры урезали количество всевозможных ядер, не тронули объем высокоскоростной памяти GDDR6 — 8 ГБ.

Представили GeForce RTX 3060 Ti за 0

Тем не менее новинка поддерживает трассировку лучей и технологию DLSS (машинное обучение для повышения низкого базового разрешения). Продавать RTX 3060 Ti начнут 2 декабря.

Появились и первые обзоры новинки. Вот сколько потребляет видеокарта в Control по сравнению с коллегами.

Представили GeForce RTX 3060 Ti за 0

А вот столько кадров в секунду выдает в некоторых играх в разрешении 1440p.

Представили GeForce RTX 3060 Ti за 0

Представили GeForce RTX 3060 Ti за 0

Представили GeForce RTX 3060 Ti за 0

Представили GeForce RTX 3060 Ti за 0

Представили GeForce RTX 3060 Ti за 0

Видеокарта MSI GeForce RTX 3070 Gaming X Trio 8GB GDDR6
NVIDIA GeForce RTX 3070, базовая частота 1500 МГц, Turbo-частота 1830 МГц, 5888sp, частота памяти 14000 МГц, 256 бит, доп. питание: 8+8 pin, 2.9 слота, HDMI, DisplayPort
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NVIDIA представила видеокарту GeForce RTX 3060 Ti. Компания утверждает, что она обгонит RTX 2080 Super по производительности. Последняя стартовала в ретейле с отметки в $700. GeForce RTX 3060...
 
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