Представили GeForce RTX 3060 Ti за $400

Источник материала: Onliner

NVIDIA представила видеокарту GeForce RTX 3060 Ti. Компания утверждает, что она обгонит RTX 2080 Super по производительности. Последняя стартовала в ретейле с отметки в $700. GeForce RTX 3060 Ti собираются продавать за $400.

GeForce RTX 3060 Ti построена на урезанной версии графического процессора GA104 (от RTX 3070) на архитектуре Ampere нового поколения видеокарт NVIDIA. Инженеры урезали количество всевозможных ядер, не тронули объем высокоскоростной памяти GDDR6 — 8 ГБ.





Тем не менее новинка поддерживает трассировку лучей и технологию DLSS (машинное обучение для повышения низкого базового разрешения). Продавать RTX 3060 Ti начнут 2 декабря.

Появились и первые обзоры новинки. Вот сколько потребляет видеокарта в Control по сравнению с коллегами.





А вот столько кадров в секунду выдает в некоторых играх в разрешении 1440p.



















