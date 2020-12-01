Хроника вторника. Появилась «Единая книга регистрации преступлений», более 5000 христиан подписали открытое письмо властям

Источник материала: Onliner Единая книга преступлений заработала в Беларуси. Ее презентовали Светлана Тихановская, глава Народного антикризисного управления Павел Латушко, а также основатель ByPol бывший следователь Андрей Остапович. Также сегодня стало известно, что Юрий Воскресенский встречался с Эдуардом Бабарико, а также о том, что более 5000 христиан Беларуси подписали обращение к властям. Про эти и другие события вторника рассказываем подробнее.

Что за «Единая книга регистрации преступлений»?

13 ноября Светлана Тихановская объявила «Народный трибунал». Напомним, он состоит из нескольких пунктов, в числе которых — сбор и фиксация нарушений закона, а затем процесс «Народного обвинения» на основе собранных материалов, которые подтверждают совершение преступлений.

— Мы объявили «Народный трибунал», чтобы остановить беззаконие в стране, чтобы все, кто совершил преступления, понесли законное наказание, — отметила Тихановская. — Сегодня мы открываем новый этап «Народного трибунала» — «Единую книгу регистрации преступлений» . Это онлайн-платформа, куда каждый потерпевший, либо свидетель, либо соучастник преступления может загрузить информацию о преступлении с доказательствами. И каждое преступление будет сначала проверено юристами и только потом опубликовано. То есть по своей сути «Единая книга регистрации преступлений» — это единый реестр преступлений с доказательствами и преступниками.

«Единая книга» — это последний шанс для тех, кто либо был свидетелем преступлений коллег, либо их вынужденным соучастником. Любой, кто относит себя к этим людям, может конфиденциально написать чистосердечное признание либо дать показания о преступлениях, которые происходили на его глазах. 63-я статья Уголовного кодекса РБ предусматривает смягчение наказания за содействие в раскрытии преступления. И вы можете получить это право — но только если ваш коллега не заявит о вас раньше, чем вы о нем.

При этом, как отмечают создатели платформы, те, кто участвовал в преступлениях, смогут прислать конфиденциальную явку с повинной при условии сотрудничества с инициативой.

— Что станет для них серьезным смягчением наказания или даже освобождением от ответственности в будущем, когда судебная система будет восстановлена в новой Беларуси. Либо, если человек служит в структурах и стал свидетелем того, что его коллега совершил преступление, он может анонимно сообщить об этом и получить на сайте специальный код, который будет учитываться при рассмотрении его собственного дела, — объяснили создатели платформы.





При этом, как отметил основатель ByPol Андрей Остапович, смягчение наказания будет лишь в том случае, если на момент заявления явки с повинной этот человек не признан подозреваемым (ст. 169 УПК).

По словам Остаповича, все присланные материалы будут тщательно проверены специалистами, которые ушли из силовых структур — следователи, прокуроры, юристы и так далее. Остапович отмечает, что платформа создана одними из лучших программистов Беларуси, поэтому довольно сильно защищена от атак и утечек.





Часть материалов будет опубликована в ЕКРП 20 декабря 2020 года. При этом имена тех пострадавших, приславших явку с повинной, которые не захотят публичности, будут скрыты. Часть данных опубличиваться не будет, их будут рассматривать уже в суде. Доказательства, собранные платформой, передадут в ОБСЕ, Совет Европы и суду универсальной юрисдикции в Литве.

— В будущем итоговые материалы будут использоваться для возбуждения уголовных дел на международном уровне, а также в работе Следственного комитета, прокуратуры и судов новой Беларуси, — отмечают создатели.

Как подчеркнул руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко, «Единая книга регистрации преступлений» — это не суд, здесь не предъявляют обвинений и не выносят приговоров. По его словам, это накопительная база информации о преступлениях.

Больше 5000 христиан подписались под открытым письмом властям

В своем письме христиане различных конфессий требуют остановить насилие, восстановить законность и провести новые выборы.

— Мы сочувствуем всем пострадавшим. Сердца христиан Беларуси и двери наших церквей открыты для нуждающихся в помощи, независимо от политических предпочтений, — говорится в письме. — Мы поддерживаем граждан Беларуси, которые реализуют данное Богом и подтвержденное Конституцией РБ право на свободу мнений и убеждений, их свободное выражение в рамках закона без применения насилия.





— Мы просим каждого молиться Богу и делать все от него зависящее, чтобы восстановить мир, согласие и справедливость в нашем общем доме — Беларуси. Мы призываем всех христиан публично высказаться против беззакония и насилия в Беларуси, потому что молчание означает сотрудничество с угнетателями.

Число подписавшихся уже достигло 5051. Среди них известные люди: православный протоиерей Георгий Рой из Гродно, витебский католический священник Виктор Жук, доцент Минской духовной академии Сергей Шатровский, пасторы протестантских церквей Леонид Вороненко, Антони Бокун, Тарас Тельковский и другие. Также среди подписавшихся есть Змитер Дашкевич, сопредседатель оргкомитета по вопросам создания партии «Белорусская христианская демократия» Георгий Дмитрук, основательница сайта Kroplia.by Ольга Северинец, музыкант Александр Патлис и актриса Анна Харланчук-Южакова.

Журналистка Tut.by и «Новага Часу» Александра Квиткевич вышла на свободу после 15 суток на Окрестина

Журналистку Александру Квиткевич задержали на акции пенсионеров во время работы. Суд счел, что она участвовала в акции, и вынес решение — 15 суток ареста. Сегодня она вышла на свободу.





Между тем за решеткой по уголовным статьям до сих пор остаются Катерина Борисевич, Катерина Андреева и Дарья Чульцова.

(будет дополнено)