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Хроника вторника. Появилась «Единая книга регистрации преступлений», более 5000 христиан подписали открытое письмо властям

01.12.2020 18:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Единая книга преступлений заработала в Беларуси. Ее презентовали Светлана Тихановская, глава Народного антикризисного управления Павел Латушко, а также основатель ByPol бывший следователь Андрей Остапович. Также сегодня стало известно, что Юрий Воскресенский встречался с Эдуардом Бабарико, а также о том, что более 5000 христиан Беларуси подписали обращение к властям. Про эти и другие события вторника рассказываем подробнее.

Что за «Единая книга регистрации преступлений»?

13 ноября Светлана Тихановская объявила «Народный трибунал». Напомним, он состоит из нескольких пунктов, в числе которых — сбор и фиксация нарушений закона, а затем процесс «Народного обвинения» на основе собранных материалов, которые подтверждают совершение преступлений.

— Мы объявили «Народный трибунал», чтобы остановить беззаконие в стране, чтобы все, кто совершил преступления, понесли законное наказание, — отметила Тихановская. — Сегодня мы открываем новый этап «Народного трибунала» — «Единую книгу регистрации преступлений». Это онлайн-платформа, куда каждый потерпевший, либо свидетель, либо соучастник преступления может загрузить информацию о преступлении с доказательствами. И каждое преступление будет сначала проверено юристами и только потом опубликовано. То есть по своей сути «Единая книга регистрации преступлений» — это единый реестр преступлений с доказательствами и преступниками.

«Единая книга» — это последний шанс для тех, кто либо был свидетелем преступлений коллег, либо их вынужденным соучастником. Любой, кто относит себя к этим людям, может конфиденциально написать чистосердечное признание либо дать показания о преступлениях, которые происходили на его глазах. 63-я статья Уголовного кодекса РБ предусматривает смягчение наказания за содействие в раскрытии преступления. И вы можете получить это право — но только если ваш коллега не заявит о вас раньше, чем вы о нем.

При этом, как отмечают создатели платформы, те, кто участвовал в преступлениях, смогут прислать конфиденциальную явку с повинной при условии сотрудничества с инициативой.

— Что станет для них серьезным смягчением наказания или даже освобождением от ответственности в будущем, когда судебная система будет восстановлена в новой Беларуси. Либо, если человек служит в структурах и стал свидетелем того, что его коллега совершил преступление, он может анонимно сообщить об этом и получить на сайте специальный код, который будет учитываться при рассмотрении его собственного дела, — объяснили создатели платформы.

Хроника вторника. Появилась «Единая книга регистрации преступлений», более 5000 христиан подписали открытое письмо властям

При этом, как отметил основатель ByPol Андрей Остапович, смягчение наказания будет лишь в том случае, если на момент заявления явки с повинной этот человек не признан подозреваемым (ст. 169 УПК).

По словам Остаповича, все присланные материалы будут тщательно проверены специалистами, которые ушли из силовых структур — следователи, прокуроры, юристы и так далее. Остапович отмечает, что платформа создана одними из лучших программистов Беларуси, поэтому довольно сильно защищена от атак и утечек.

Хроника вторника. Появилась «Единая книга регистрации преступлений», более 5000 христиан подписали открытое письмо властям

Часть материалов будет опубликована в ЕКРП 20 декабря 2020 года. При этом имена тех пострадавших, приславших явку с повинной, которые не захотят публичности, будут скрыты. Часть данных опубличиваться не будет, их будут рассматривать уже в суде. Доказательства, собранные платформой, передадут в ОБСЕ, Совет Европы и суду универсальной юрисдикции в Литве.

— В будущем итоговые материалы будут использоваться для возбуждения уголовных дел на международном уровне, а также в работе Следственного комитета, прокуратуры и судов новой Беларуси, — отмечают создатели.

Как подчеркнул руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко, «Единая книга регистрации преступлений» — это не суд, здесь не предъявляют обвинений и не выносят приговоров. По его словам, это накопительная база информации о преступлениях.

Больше 5000 христиан подписались под открытым письмом властям

В своем письме христиане различных конфессий требуют остановить насилие, восстановить законность и провести новые выборы.

— Мы сочувствуем всем пострадавшим. Сердца христиан Беларуси и двери наших церквей открыты для нуждающихся в помощи, независимо от политических предпочтений, — говорится в письме. — Мы поддерживаем граждан Беларуси, которые реализуют данное Богом и подтвержденное Конституцией РБ право на свободу мнений и убеждений, их свободное выражение в рамках закона без применения насилия.

Хроника вторника. Появилась «Единая книга регистрации преступлений», более 5000 христиан подписали открытое письмо властям

— Мы просим каждого молиться Богу и делать все от него зависящее, чтобы восстановить мир, согласие и справедливость в нашем общем доме — Беларуси. Мы призываем всех христиан публично высказаться против беззакония и насилия в Беларуси, потому что молчание означает сотрудничество с угнетателями.

Число подписавшихся уже достигло 5051. Среди них известные люди: православный протоиерей Георгий Рой из Гродно, витебский католический священник Виктор Жук, доцент Минской духовной академии Сергей Шатровский, пасторы протестантских церквей Леонид Вороненко, Антони Бокун, Тарас Тельковский и другие. Также среди подписавшихся есть Змитер Дашкевич, сопредседатель оргкомитета по вопросам создания партии «Белорусская христианская демократия» Георгий Дмитрук, основательница сайта Kroplia.by Ольга Северинец, музыкант Александр Патлис и актриса Анна Харланчук-Южакова.

Журналистка Tut.by и «Новага Часу» Александра Квиткевич вышла на свободу после 15 суток на Окрестина

Журналистку Александру Квиткевич задержали на акции пенсионеров во время работы. Суд счел, что она участвовала в акции, и вынес решение — 15 суток ареста. Сегодня она вышла на свободу.

Хроника вторника. Появилась «Единая книга регистрации преступлений», более 5000 христиан подписали открытое письмо властям

Между тем за решеткой по уголовным статьям до сих пор остаются Катерина Борисевич, Катерина Андреева и Дарья Чульцова.

(будет дополнено)

 
Теги: Гродно
 
 
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Единая книга преступлений заработала в Беларуси. Ее презентовали Светлана Тихановская, глава Народного антикризисного управления Павел Латушко, а также...
 
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