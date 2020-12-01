Радиотелескоп Аресибо обрушился. Накануне его окончательно закрыли

Источник материала: Onliner

В конце ноября было принято решение о закрытии одного из крупнейших радиотелескопов в мире — Аресибо. Сегодня стало известно , что платформа радиотелескопа рухнула на отражатель, что полностью разрушило телескоп, проработавший 57 лет.

Еще в августе один из вспомогательных тросов радиотелескопа выскользнул из своего гнезда и пробил в антенне дыру. В прошлом месяце лопнул один основной трос, который удерживал платформу над отражателем.

Экспертиза телескопа показала, что он находится в критическом состоянии, конструкция неустойчива, а ремонт может быть опасным.

После этого решено было закрыть обсерваторию. Ее еще раз должны были обследовать и составить план сноса, но сегодня утром нагрузки не выдержали последние тросы. Они лопнули, и платформа упала на отражатель. Никто не пострадал.

Ayer fue la última vez que visite esta belleza de lugar. Lamentablemente agonizaba. Aquí imágenes de ayer y hoy. pic.twitter.com/jWuAwtUc1s — Deborah Martorell (@DeborahTiempo) December 1, 2020

Радиотелескоп Аресибо в Пуэрто-Рико построили в ноябре 1963 года. Диаметр антенны в почти 305 метров позволял проводить исследования в области радиоастрономии, физики атмосферы и радиолокационные наблюдения объектов Солнечной системы.