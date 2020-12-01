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Радиотелескоп Аресибо обрушился. Накануне его окончательно закрыли
Источник материала: Onliner
В конце ноября было принято решение о закрытии одного из крупнейших радиотелескопов в мире — Аресибо. Сегодня
Еще в августе один из вспомогательных тросов радиотелескопа выскользнул из своего гнезда и пробил в антенне дыру. В прошлом месяце лопнул один основной трос, который удерживал платформу над отражателем.
Экспертиза телескопа показала, что он находится в критическом состоянии, конструкция неустойчива, а ремонт может быть опасным.
После этого решено было закрыть обсерваторию. Ее еще раз должны были обследовать и составить план сноса, но сегодня утром нагрузки не выдержали последние тросы. Они лопнули, и платформа упала на отражатель. Никто не пострадал.
Радиотелескоп Аресибо в Пуэрто-Рико построили в ноябре 1963 года. Диаметр антенны в почти 305 метров позволял проводить исследования в области радиоастрономии, физики атмосферы и радиолокационные наблюдения объектов Солнечной системы.
рефлектор Ньютона, диаметр: 406 мм, фокусное расстояние: 1829 мм, относительное отверстие: 1/4.5, Добсона монтировка, окуляры 26 мм
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В конце ноября было принято решение о закрытии одного из крупнейших радиотелескопов в мире — Аресибо. Сегодня стало известно, что платформа радиотелескопа...
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