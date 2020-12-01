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Квартира дня. «Четырешка» с искривленной геометрией и тайными комнатами

01.12.2020 18:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В итальянском городе Аквавива-делле-Фонти дизайнеры до неузнаваемости преобразили квартиру площадью 70 кв. м. Они выделили в интерьере три функциональные зоны — прихожая, кухня и гостиная, но разделили их не глухими перегородками, а стационарными и мобильными мебельными конструкциями. За одной из таких конструкций прячутся две спальни, кабинет и санузел. Плоские геометрические фигуры на мебели создают оптическую иллюзию, которая визуально меняет геометрию пространства. Интерьер играет со зрителем в «ближе-дальше», превращая четыре стены в загадочную галлюцинацию.








Несмотря на оптические иллюзии, в помещениях четко разграничен функционал, а стройный ряд кухонной мебели маскирует дверь в тайную часть квартиры. Фото и планировку проекта публикует издание Interior.ru.

Квартира дня. «Четырешка» с искривленной геометрией и тайными комнатами
Квартира дня. «Четырешка» с искривленной геометрией и тайными комнатами

Мебельные конструкции выполнены из стали и дерева. Вместо потолочных светильников используются точечные элементы в разных функциональных зонах. В центре интерьера столовой — знаменитый светильник Ле Корбюзье, в каминной зоне — настольная лампа, в гостиной — светильник подвесного типа.

Квартира дня. «Четырешка» с искривленной геометрией и тайными комнатами
Квартира дня. «Четырешка» с искривленной геометрией и тайными комнатами
 
 
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В итальянском городе Аквавива-делле-Фонти дизайнеры до неузнаваемости преобразили квартиру площадью 70 кв. м. Они выделили в интерьере три функциональные зоны —...
 
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