|
«У каждой семьи – упаковка сахара, белорусы запасливые». Как Слуцкий завод обеспечивает сахаром белорусов и жителей зарубежья?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Чтобы из свеклы получить сахар, техника сталкивает корнеплоды в гидротранспортер, отправляя их прямо в свекломоечное отделение. Там свеклу чистят от песка, камней и соломы, сообщили в программе «
Андрей Прокопович, начальник цеха готовой продукции Слуцкого сахарорафинадного комбината:
Вадим Смоляк, корреспондент:
Андрей Прокопович:
Андрей Прокопович:
Машина разматывает рулон, по фотометкам отрезает нужный кусок бумаги, потом формирует из него пакет, сворачивает, склеивает, заклеивает дно, снимает и отправляет дальше на досыпку. Грубая досыпка, а потом идет еще точная досыпка, чтобы был ровно килограмм. Дальше по транспортеру уходит на групповую упаковку и спускается вниз на укладку в паллеты.
Вадим Смоляк:
Андрей Прокопович:
Это и есть банк сахара. В сутки он пополняется примерно на 260 тонн. Но надолго продукция здесь не задерживается.
Виталий Марковец, заместитель директора по коммерческим вопросам Слуцкого сахарорафинадного комбината:
Вадим Смоляк:
Виталий Марковец:
Именно расширение географии поставок может принести сахарному заводу дополнительную прибыль. Успешность такой стратегии покажет время. А белорусы свой сахар однозначно будут любить всегда. Это уже факт.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«У каждой семьи – упаковка сахара, белорусы запасливые». Как Слуцкий завод обеспечивает сахаром белорусов и жителей зарубежья?
Новости Беларуси. Чтобы из свеклы получить сахар, техника сталкивает корнеплоды в гидротранспортер, отправляя их прямо в свекломоечное отделение. Там свеклу...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)