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«У каждой семьи – упаковка сахара, белорусы запасливые». Как Слуцкий завод обеспечивает сахаром белорусов и жителей зарубежья?

01.12.2020 18:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Чтобы из свеклы получить сахар, техника сталкивает корнеплоды в гидротранспортер, отправляя их прямо в свекломоечное отделение. Там свеклу чистят от песка, камней и соломы, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Далее идут сложные операции по нарезке, диффузии, высолаживанию. Получается чистый сок, который сгущают, а получившийся сироп вываривают до получения кристаллов. Сахар высушивают, после чего он готов к пакетированию.

«У каждой семьи – упаковка сахара, белорусы запасливые». Как Слуцкий завод обеспечивает сахаром белорусов и жителей зарубежья?

Андрей Прокопович, начальник цеха готовой продукции Слуцкого сахарорафинадного комбината:
После того, как сахар поступает к нам на фабрику, он проходит этапы классификации, то есть разбивается на разные фракции от самой маленькой и до крупной. Это необходимо для потребителя, такой небольшой маркетинговый ход. Мелкая фракция используется для посыпки, приготовления кондитерских изделий. Более крупная фракция необходима тем же напиточникам для производства напитка, для упрощения их технологического процесса.

«У каждой семьи – упаковка сахара, белорусы запасливые». Как Слуцкий завод обеспечивает сахаром белорусов и жителей зарубежья?

Вадим Смоляк, корреспондент:
Это сахар, который идет на полки в магазины?

Андрей Прокопович:
Весь сахар уходит в магазины на полки. Другого нет. Другой сахар  для промпереработки, мы упаковываем его в биг-бэги, по тонне, по 500 килограмм, какой необходим потребителю.

«У каждой семьи – упаковка сахара, белорусы запасливые». Как Слуцкий завод обеспечивает сахаром белорусов и жителей зарубежья?

Андрей Прокопович:
В данный момент на этой машине мы формируем пакет из рулона. Мы единственная фабрика, которая сама изготавливает пакеты и потом фасует туда сахар. Остальные заводы покупают уже готовые пакеты и насыпают туда сахар. Тем самым мы экономим денежные средства, не платим другим фабрикам за изготовление этих пакетов. Это оборудование стоило больших вложений, но впоследствии мы сэкономили хорошие деньги.

«У каждой семьи – упаковка сахара, белорусы запасливые». Как Слуцкий завод обеспечивает сахаром белорусов и жителей зарубежья?

Машина разматывает рулон, по фотометкам отрезает нужный кусок бумаги, потом формирует из него пакет, сворачивает, склеивает, заклеивает дно, снимает и отправляет дальше на досыпку. Грубая досыпка, а потом идет еще точная досыпка, чтобы был ровно килограмм. Дальше по транспортеру уходит на групповую упаковку и спускается вниз на укладку в паллеты.

«У каждой семьи – упаковка сахара, белорусы запасливые». Как Слуцкий завод обеспечивает сахаром белорусов и жителей зарубежья?

Вадим Смоляк:
Мы, получается, спустились с верхнего этажа сюда вниз? Наверху мы видели, как сахар уже в готовых упаковках идет по спирали, спускается по конвееру как раз в место, где мы сейчас стоим. Что с ним дальше происходит? Я так понимаю, здесь тоже всю работу выполняют роботы.

«У каждой семьи – упаковка сахара, белорусы запасливые». Как Слуцкий завод обеспечивает сахаром белорусов и жителей зарубежья?

Андрей Прокопович:
Да, линия полностью автоматизированная. Робот укладывает, после того, как завершается укладка, приезжает тележка, которая забирает поддон с уложенной продукцией и отправляет на линию паллетирования, где продукция обматывается, водитель погрузчика отвозит ее на склад. 

«У каждой семьи – упаковка сахара, белорусы запасливые». Как Слуцкий завод обеспечивает сахаром белорусов и жителей зарубежья?

Это и есть банк сахара. В сутки он пополняется примерно на 260 тонн. Но надолго продукция здесь не задерживается.

«У каждой семьи – упаковка сахара, белорусы запасливые». Как Слуцкий завод обеспечивает сахаром белорусов и жителей зарубежья?

Виталий Марковец, заместитель директора по коммерческим вопросам Слуцкого сахарорафинадного комбината:
Сахаром мы обеспечиваем. У каждой семьи есть не по пачке, а по упаковке, белорусы запасливые. Сахаром белорусские заводы обеспечат в полной мере.

Вадим Смоляк:
За рубежом сахар популярен?

«У каждой семьи – упаковка сахара, белорусы запасливые». Как Слуцкий завод обеспечивает сахаром белорусов и жителей зарубежья?

Виталий Марковец:
Обеспечваем в полной мере белорусов, производство, излишки отправляются на экспорт. Это Российская Федерация, Евросоюз, в этом году был освоен китайский рынок, пробные поставки были осуществлены в Китай.

Именно расширение географии поставок может принести сахарному заводу дополнительную прибыль. Успешность такой стратегии покажет время. А белорусы свой сахар однозначно будут любить всегда. Это уже факт.

Сложить в кагаты, выжать сок и высушить сироп. Вот что делают со свеклой, чтобы добыть из неё сахар (подробности здесь).

Люди в материале: Андрей Прокопович, Вадим Смоляк, Виталий Марковец

 
 
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Новости Беларуси. Чтобы из свеклы получить сахар, техника сталкивает корнеплоды в гидротранспортер, отправляя их прямо в свекломоечное отделение. Там свеклу...
 
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