Источник материала: UDF

«Я обзвонил знакомых, друзей, объехал все места, где она могла быть — нигде ничего, — говорит Глеб. — В тот же вечер на берегу Цнянского водохранилища нашли ее вещи. На земле было пальто, сапоги, брюки, свитер — вся одежда, кроме белья».

«Что это было, пока непонятно. После вскрытия мне ничего конкретного не сказали. Причина смерти не определена, дата смерти не определена. Есть ли на теле следы насилия, я тоже не знаю», — говорит сын.

«Она работала заместителем главного бухгалтера в Парниково-тепличном комбинате. Но насколько я знаю, на работе все было нормально, я разговаривал с ее коллегами», — говорит Глеб.

«Она выходила в красном пальто и светлой шляпе, а в тот день у нас в районе были задержания. И я подумал, что ее могли схватить силовики, поэтому сам и написал волонтерам», — объясняет Глеб.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Таинственное исчезновение и смерть минчанки Ольги Балашовой в день Марша 22 ноября. Что рассказал сын? Точные причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

поговорила с Глебом, сыном женщины.«Мама пропала 22 ноября. Меня дома не было, только сестра. Но мама ушла рано — сестра еще спала.Свой телефон мама оставила дома. Он был почти разряжен, оставалось 7%. Обычно телефон она брала с собой, почему в этот раз поступила иначе — мы не знаем. Оставляла мобильник дома только, когда выходила ненадолго, минут на 15».Глеб говорит, что днем 22 ноября они с сестрой забеспокоились и начали поиски матери. Сначала подумали, что она пошла в церковь — женщина регулярно посещала храм. Но в церкви ответили, что Ольга не приходила.Тело было обнаружено в воде 25 ноября.Глеб жил вместе с матерью. По его словам, в последнее время конфликтов ни с кем у Ольги не было, других проблем — тоже. Вела себя женщина тоже как обычно.В настоящее время ведется следствие, точные причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.В соцсетях активно обсуждают этот случай: имя и фамилию Ольги увидели в списках задержанных после Маршей 22 ноября. Появляются версии, что женщина могла стать очередной жертвой силовиков.Но сын говорит, что информации от волонтеров о задержании Ольги не было. Наоборот. Оказывается, это он сам внес туда данные матери.Похоронилив субботу, 28 ноября.