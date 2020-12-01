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«Неприлично выгодное предложение». Как купить новостройку дешевле, чем на сайте застройщика

01.12.2020 18:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Объем предложения строящегося и готового жилья на первичном рынке достаточный, а продажи уже не первый месяц вялые. И очередной белорусский парадокс: при низком спросе цены на квадратные метры в проектах, где продажи начались до августа, практически не изменились. Серьезных скидок или акционных предложений от застройщиков мало. Дешевле, чем весной, продаются только метры в проектах на стадии котлована или первых этажей. И тоже уходят не влёт.


  • Наталья Литовская, эксперт по жилой недвижимости

Почему застройщики держат цены?

Причин несколько, и у каждого свои. Вот несколько:

  1. Проект был частично продан на высоком рынке — снизить цены означает получить волну требований снижения и пересмотра (расторжения) договоров от уже существующих дольщиков (владельцев облигаций).
  2. Застройщик смог предоставить длительную рассрочку и этим простимулировал оптимистично настроенных покупателей, пока они еще были. Не чувствует острой нужды в деньгах дольщиков: уже набранных хватает, они ритмично финансируют стройку. Пока не до прибыли — но и проект-то еще не завершен.
  3. У застройщика несколько проектов, новые выставил по более умеренному ценнику, привлек достаточно средств и пока может себе позволить в «дорогих» проектах держать цены.
  4. У застройщика достаточно «жировых запасов», чтобы несколько месяцев строить почти без продаж. Такие застройщики еще надеются на восстановление спроса, особенно если проект большой и долгоиграющий.

У каждого застройщика своя ситуация, могут работать и два-три из перечисленных фактора. Ни один девелопер официально не объявит о том, что «продаж нет, и очень деньги нужны» — это очевидно подорвет репутацию.

Поэтому если прижимает, продажи нескольких квартир в проекте обеспечиваются партизанскими путями.

«Секретное предложение»

Есть три распространенных пути, которые, собственно, секрет Полишинеля. Если нельзя официально объявить о скидках, то можно:

  1. Рассчитаться квартирами с подрядчиком.
  2. Предложить агентству продавать квартиры дешевле, чем указано на официальном сайте застройщика, но договориться широко не распространяться об этом факте.
  3. Предлагать покупателям с деньгами не самые популярные квартиры «только для вас, только сегодня» по сниженной цене.

Первый пункт понятен: рассчитались с условным «оконщиком» будущей квартирой по себестоимости или чуть дороже, и это уже головная боль «оконщика», как превратить несуществующие метры в деньги. Если вы — тот покупатель, который посчитал цену приемлемой, нанимайте юриста. Юрист подскажет, как правильно оформить документы, чтобы вас не обманули. Потому что прецедентов с двойными продажами таких квартир история знает немало.

Варианты, когда агентство продает недостроенные метры дешевле застройщика — ноу-хау этого сезона. В одном проекте у застройщика метр в большой по площади квартире — 1050 долларов, у агентства на 52 доллара дешевле. На другие, не самые ликвидные квартиры цена указана как «договорная».

«Договорный» ценник строительства 65-метровой квартиры может оказаться сопоставимым со строительством популярной 55-метровой. Вариант вступления в строительство через агентство вполне безопасный. Договор вы заключаете как все, с застройщиком — это он уже рассчитывается с агентством.

Найти такие предложения несложно: в базах сайтов по недвижимости, например, на Realt.by. Просто изучите все предложения по интересующему вас пятну застройки.

Третий пункт используют и крупные застройщики, и «малыши». Можно выйти на начальника отдела продаж или просто толкового менеджера и попросить сделать неприлично выгодное предложение. Обозначить, что и за какую сумму хотите. Даже если пока ему ваше предложение покажется странным, возможно через месяц он его оценит. Единственный минус гештальта: так торговаться могут только люди, у которых на руках есть вся или практически вся необходимая сумма. Ну и сложно рассчитывать, что вам предложат строить самую популярную по планировке или этажу квартиру.

А если подождать?

Такая тактика тоже имеет право на существование. Но в популярных ЖК умеренные по площади квартиры все-таки продаются к тому времени, как дом готов на 80%. Подождать можно и следующей очереди строительства (нового дома, если он предполагается в интересующем вас ЖК) или старта нового проекта. Начальная цена, скорее всего, будет ниже, чем в достраивающихся домах. Но и заселяться придется позже.

Кроме того, сейчас сложно предсказать устойчивость застройщика на два-три года вперед. Если вы в принципе готовы ждать, рассмотрите также варианты уже построенных, довольно новых домов. «Свежая вторичка» тоже будет проседать в цене.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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